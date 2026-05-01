Cuatro heridos tras volcar un coche en un accidente en la A-367 en Ronda

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro personas han resultado heridas tras el vuelco de un coche en un accidente en la A-367, en Ronda (Málaga). El accidente, que ocurrió sobre las 12:45 horas, implicó a dos turismos; el segundo vehículo volcó tras la colisión. Tres de los heridos fueron evacuados en ambulancia y uno en helicóptero, siendo trasladados al Hospital de la Serranía de Ronda. Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios participaron en la atención a los heridos y en la retirada de los vehículos implicados.

Varias personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-367, en el término municipal de Ronda (Málaga), según han informado fuentes del sistema de emergencias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12:45 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de una colisión en el kilómetro 37 de esta vía, a la altura de la zona conocida como Venta del Abogado, en dirección a Cuevas del Becerro.

Tras el aviso, se ha movilizado a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos del parque de Ronda.

En el accidente se han visto implicados dos turismos. El conductor del primero, que viajaba solo, no ha sufrido daños. Sin embargo, el segundo vehículo, en el que viajaban cuatro personas, ha volcado tras el impacto. A la llegada de los equipos de emergencia, todos sus ocupantes se encontraban ya fuera del coche.

Como consecuencia del siniestro, tres de los heridos han sido evacuados en ambulancia, mientras que un cuarto ha requerido traslado en helicóptero. Entre los afectados se encuentran una persona de 48 años y dos mujeres, una de ellas de 53, que han sido trasladadas al Hospital de la Serranía de Ronda.

Los bomberos han llevado a cabo tareas de prevención en la zona, además de colaborar con los servicios sanitarios y facilitar las labores de retirada de los vehículos implicados.