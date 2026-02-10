El Ayuntamiento de Ronda valora en más de un millón los daños causados por el temporal

El Ayuntamiento de Ronda ha cuantificado los daños que el temporal ha dejado en la ciudad en más de un millón de euros. Así lo ha indicado la alcaldesa, Mari Paz Fernández, quien ha explicado que la mayoría de los desperfectos se localizan en el ámbito rural.

Fernández, que ha visitado este martes puntos como el Llano de la Cruz y La Indiana, entre otros, ha informado de que ya se trabaja en subsanar la situación y devolver la normalidad. No obstante, ha matizado que se actúa solo en aquellos parajes en los que es posible.

También ha indicado que se han creado cuatro equipos de profesionales municipales, especialmente dirigidos por los concejales Jorge Fernández y Juan Carlos González, para coordinar la respuesta. Al tiempo, se han contratado a varias empresas locales, con maquinaria, que están operativas.

"Os pido paciencia", ha dicho Fernández a los vecinos afectados. "Estamos actuando de emergencia y luego vendrán los proyectos y los arreglos", ha subrayado, al tiempo que ha informado de que Ronda se acogerá a las líneas de ayuda que se ofrezcan, como las del Gobierno andaluz.

En el núcleo urbano, el Ayuntamiento rondeño sigue trabajando para recuperar la normalidad en calles, parques y espacios públicos.

Una labor que se compagina con el dispositivo de atención a las 555 personas desalojadas de Grazalema y La Estación de Benaoján, que se encuentran acogidas en el pabellón deportivo de El Fuerte.

Al respecto, ha recordado que se siguen sirviendo 650 menús completos al día y de los 555, alrededor de 300 cuentan con alojamiento en hoteles y otros.