La sala estaba en silencio. Un silencio denso, casi incómodo, como el que precede a las decisiones importantes. Sobre la mesa, cuidadosamente alineados, descansaban varios documentos repletos de promesas: igualdad, justicia, bienestar, progreso. Palabras grandes, solemnes, casi irresistibles. Nadie parecía cuestionarlas. ¿Quién podría oponerse a algo que, en apariencia, buscaba el bien de todos?

Al fondo, junto a una ventana apenas entreabierta, un hombre observaba la escena con una mezcla de escepticismo y preocupación. No era la primera vez que asistía a aquel ritual. Había visto antes cómo esas mismas palabras, repetidas con convicción, despertaban entusiasmo, movilizaban voluntades y otorgaban poder. También había visto, con el paso del tiempo, cómo muchas de ellas se desdibujaban hasta convertirse en algo muy distinto de lo que prometían.

Porque hay ideas que seducen no por lo que son, sino por lo que parecen ser. Ideas que, envueltas en un lenguaje moralmente impecable, se instalan en la conciencia colectiva sin apenas resistencia. Y es precisamente ahí donde reside su fuerza… y también su peligro.

Hay una idea tan extendida como peligrosa: creer que las ideologías transforman la naturaleza de quienes las defienden. Como si el hecho de pertenecer a una sigla política otorgara, por sí mismo, una superioridad moral o una mayor vocación de servicio. La realidad, sin embargo, es más incómoda: el ser humano es el mismo bajo cualquier bandera. Y, como advirtieron pensadores clásicos, allí donde hay poder, existe siempre la tentación de corromperse.

No existen partidos inmunes a la falta de integridad. Pero sí existen modelos que generan incentivos distintos. Y es en ese terreno, el de los incentivos, donde conviene detenerse para comprender por qué unas sociedades prosperan más que otras.

Ningún país ha salido adelante gracias a sus políticos. Los países avanzan porque hay personas que arriesgan, emprenden, crean empresas y compiten por ofrecer mejores productos y servicios. El progreso no nace en los despachos públicos, sino en la iniciativa individual privada. El político, en el mejor de los casos, puede facilitar ese proceso, en el peor, obstaculizarlo o paralizarlo.

Basta con observar una diferencia aparentemente sencilla para entenderlo: no es lo mismo atender a un “usuario” (cuando se acude a una entidad pública), que a un “cliente” (cuando se acude a una entidad privada).

El primero recibe un servicio cuya continuidad no depende de su satisfacción; el segundo decide, con su elección, la supervivencia de quien le atiende. En esa diferencia sutil se esconde uno de los motores más poderosos del progreso: la necesidad de mejorar constantemente y de la búsqueda continua de elementos diferenciales para consolidarse ante la feroz competencia empresarial.

Desde esta perspectiva, el debate ideológico adquiere una dimensión más práctica que teórica. Cuando se promueven políticas que favorecen la iniciativa, la inversión y el crecimiento, el resultado suele ser un aumento de la actividad económica y, con ello, de las oportunidades. Cuando, por el contrario, se penaliza el éxito, se incrementa la carga fiscal y se desincentiva el esfuerzo, el sistema tiende a contraerse.

Uno de los conceptos más utilizados y, a menudo menos precisados, es el de la igualdad. Conviene distinguir: La igualdad ante la ley no solo es deseable, sino imprescindible. Sin ella, no hay justicia posible. Pero otra cosa bien distinta es pretender igualar resultados, aspiraciones o comportamientos humanos. El dilema es simple: ¿Se fomenta una igualdad para que todos sean grandes emprendedores con capacidad de arriesgar y espíritu de trabajo incansable o se iguala para que todos sean empleados públicos, con jornadas laborales reducidas y salarios medios?

Las personas no somos iguales en talento, en ambición ni en capacidad de sacrificio. Pretender homogeneizar esas diferencias no solo es irreal, sino potencialmente contraproducente. Porque el progreso de una sociedad depende, en gran medida, de que quienes tienen iniciativa puedan desarrollarla sin verse ni penalizados ni etiquetados por ello.

Existe, además, otra cuestión que merece una reflexión serena: el diseño de las políticas de ayuda. Su finalidad es, sin duda, loable. Pero cuando estas se convierten en un fin en sí mismas, y no en un medio para que las personas recuperen su autonomía, corren el riesgo de generar dependencia en lugar de progreso.

Ayudar no debe ser solo asistir, debe ser también capacitar, la solución no puede ser repartir el pan, el progreso llega cuando una sociedad es capaz de ganarse el pan por sus propios medios sin que el Estado se lo tenga que regalar. No basta con ofrecer soluciones inmediatas si no se crean las condiciones para que esas soluciones dejen de ser necesarias. La diferencia entre ambas visiones no es menor: una construye ciudadanos libres, la otra, ciudadanos dependientes.

A partir de aquí, emerge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué incentivos genera cada modelo político en la práctica? ¿Fomenta la autonomía o la dependencia? ¿Premia el esfuerzo o lo diluye? ¿Impulsa el crecimiento o lo limita y frena?

Las respuestas a estas preguntas explican, en gran medida, por qué unas sociedades avanzan con mayor dinamismo que otras. No se trata de etiquetas, sino de consecuencias.

En el fondo, el verdadero debate no es entre izquierda y derecha, términos cada vez más desgastados, sino entre modelos que confían en la capacidad del individuo para progresar y modelos que tienden a sustituir esa capacidad por estructuras de tutela permanente y el fomento de que todos sean iguales, pero de mediocres.

Y quizá ahí resida el mayor riesgo: que, bajo discursos bienintencionados, se termine consolidando un sistema donde la dependencia se normaliza y la iniciativa se desincentiva. Un sistema que, en lugar de elevar a las personas, las acomoda en una posición de espera y los convierte en dependientes de un estado a quienes deberán seguir votando para que les sigan repartiendo ese pan, en forma de ayudas sociales, con el que se han resignado a vivir.

Porque una sociedad no progresa cuando reparte lo que tiene, sino cuando es capaz de generar más. Y para eso necesita algo más que buenas intenciones: necesita libertad, responsabilidad y confianza en el talento de sus ciudadanos.