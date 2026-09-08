La gran fiesta del pickleball este fin de semana en el Parque de Mijas: casi 300 jugadores en plena naturaleza

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Las claves Generado con IA El Costa del Sol - Mijas Open reunirá a cerca de 300 jugadores en el Gran Parque de Mijas del 11 al 13 de septiembre. El torneo contará con 16 pistas de competición, una gran pista central para las finales y una pista de iniciación abierta al público. El evento busca integrar el pickleball en la vida del parque y atraer tanto a competidores como a aficionados, vecinos y visitantes. El Pickle Pro Tour, impulsado por la Real Federación Española de Tenis, fomenta el desarrollo y la visibilidad del pickleball en España.

El pickleball está de moda. Es un deporte similar al pádel, pero con otro tipo de pista. Es divertido y no exige un esfuerzo excesivo, por lo que triunfa entre personas de todas las edades. De hecho, está muy extendido entre los mayores de 60 en países como Estados Unidos.

Hay un campeonato nacional y Málaga es uno de los puntos fuertes. El Cervezas Victoria Pickle Pro Tour tendrá una parada del 11 al 13 de septiembre en el Gran Parque de Mijas.

Se celebra el Costa del Sol - Mijas Open. Es la quinta y penúltima prueba de la temporada 2026.

El torneo reunirá a cerca de 300 jugadores y alrededor de 600 inscripciones entre sus diferentes categorías y modalidades.

Va a ser especialmente atractivo porque, además del deporte en sí, los organizadores señalan que se quiere "llevar el pickleball a un gran espacio abierto, integrarlo en la vida del parque y convertirlo en un punto de encuentro no solo para quienes compiten, sino también para aficionados, vecinos y visitantes que quieran acercarse a este deporte".

Habrá 16 pistas de competición funcionando de forma simultánea, además de una gran pista central que acogerá las finales y una pista de iniciación abierta al público, para que quienes todavía no conocen el pickleball puedan descubrirlo y probarlo por primera vez.

En junio, el Madrid Open trasladó sus partidos decisivos a la Plaza de España de Madrid, convirtiendo uno de los lugares más reconocibles de la capital en la pista central del pickleball español.

Apenas semanas después, el A Coruña Open volvió a romper moldes con la instalación en la zona de baños de El Parrote de la primera pista flotante de pickleball del mundo, construida directamente sobre el mar y convertida durante el torneo en una de las imágenes más reconocibles de la temporada.

Pickle Pro Tour es el circuito nacional de pickleball impulsado junto a la Real Federación Española de Tenis, que reúne a jugadores amateurs y profesionales en diferentes sedes a lo largo del año.

Su objetivo es impulsar el desarrollo competitivo del pickleball en España, aumentar su visibilidad y ofrecer una plataforma profesional dentro de uno de los deportes con mayor crecimiento a nivel internacional.