Investigan un secuestro a un hombre en Marbella: un grupo lo acorraló y lo introdujo en un coche con matrícula falsa

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga el secuestro de un hombre en Marbella, ocurrido junto a las Torres Aloha, Nueva Andalucía. El grupo de al menos tres individuos introdujo a la víctima a la fuerza en un coche con matrícula alemana falsificada. El hombre fue liberado más tarde en una estación de servicio de Marbella en buen estado de salud; no hay detenidos. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) lidera la investigación, en un contexto de aumento de secuestros exprés vinculados al crimen organizado en la Costa del Sol.

La Policía Nacional investiga la supuesta detención ilegal de un hombre en Marbella. Los hechos habrían ocurrido este viernes, ya caída la tarde, a la altura de Nueva Andalucía, junto a las Torres Aloha, según han confirmado fuentes cercanas al caso a EL ESPAÑOL de Málaga.

Al parecer, el conductor frenó su vehículo, un Mercedes CLA con matrícula alemana, en el carril en el que viajaba y un grupo de varones, a duras penas, trató de introducir a un chico en la parte trasera, por la puerta derecha.

Los autores, indican las fuentes, actuaron a cara descubierta y sin ningún tipo de miramiento, aunque les da la sensación que, por su actitud, el plan fue algo improvisado.

El vehículo llevaba una matrícula cuyo número, según las fuentes consultadas, estaría dado de baja en Alemania, por lo que los delincuentes la habrían 'doblado', es decir, falsificado, para burlar a las autoridades españolas y dificultar la investigación.

En cuanto a los implicados, según las fuentes, actúan en el secuestro, al menos, tres personas. Se investiga si el grupo pudo perseguir al hombre hasta acorralarlo y tirarlo al suelo para, a continuación, introducirlo en el vehículo.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado la apertura de la investigación por un delito de detención ilegal y han explicado a este periódico que el hombre fue liberado después en una estación de servicio, también en Marbella, en buen estado de salud. Las pesquisas del caso han sido asumidas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, especializada en casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Hasta el momento, no constan detenciones.

En los últimos años, en la Costa del Sol se han vuelto habituales los llamados secuestros exprés en el argot policial. A diferencia de un secuestro tradicional, no busca retener a la víctima por días o semanas a la espera de una gran negociación, sino conseguir dinero de forma inmediata. Los cogen, buscan ajustar sus cuentas y, si las víctimas cumplen, los ponen en libertad.

En febrero de 2025, la Policía Nacional liberó a un hombre que llevaba 7 horas retenido en una vivienda de San Pedro de Alcántara, en Marbella. Durante la vigilancia de la casa, los agentes vieron cómo la víctima se descolgaba por un balcón y caía al suelo, por lo que fue trasladada a un hospital. Al mismo tiempo, 3 hombres intentaron huir en un vehículo de alta gama y fueron detenidos.

Los tres ingresaron en prisión provisional como presuntos responsables de secuestro, lesiones graves, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. En el registro, los agentes hallaron 2 armas de fuego municionadas escondidas en la cocina, casi 10.000 euros, una máquina de contar billetes, 3 navajas, 2 relojes de lujo y 25 gramos de cocaína rosa.

Un mes antes, la Policía Nacional liberó en menos de 16 horas a un hombre secuestrado en el paseo marítimo de Sabinillas, en Manilva. El caso es similar al de Marbella. Un grupo lo metió a la fuerza en un maletero mientras le preguntaba por un tercero que les habría estafado 30.000 euros en una transacción de droga. La denuncia aportó vídeos del cautiverio en los que la víctima aparecía boca abajo y encañonada con una pistola.

El hombre logró enviar a su pareja una fotografía del volante del coche y unas coordenadas que lo situaban en Torre del Mar (Vélez-Málaga). Los agentes localizaron allí los vehículos, siguieron al que lo trasladaba y lo interceptaron en la A-7. La víctima salió ilesa y 4 personas fueron detenidas por secuestro, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

El 1 de octubre de 2024, un ciudadano marroquí con nacionalidad francesa fue secuestrado en el aparcamiento del restaurante Lobito de Mar, de Dani García, en Marbella. Permaneció retenido 5 días hasta ser liberado en Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria). La operación Lobezno terminó con 10 ciudadanos franceses detenidos, 2 de ellos también por intentar matar a 2 suecos en Benalmádena en diciembre de 2024, que salvaron la vida arrojándose por un talud de 30 metros.

Las pesquisas derivaron en la operación Barbas, con 5 detenidos más, también franceses, por tráfico de drogas, falsificación documental y tenencia ilícita de armas, entre otros delitos. Los agentes intervinieron 21 armas de fuego en Estepona y 374 kilos de hachís en Jaén. La Policía concluyó que todos formaban parte de una misma organización criminal, especialmente violenta y activa en el sur de España.

Este caso llega después de un primer semestre sin secuestros registrados en Marbella. El municipio no contabilizó ninguno entre enero y junio de 2026, frente a los dos del mismo periodo de 2025, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

En el conjunto de la provincia se registraron 6 secuestros en los 6 primeros meses del año, 2 menos que en 2025, lo que supone un descenso del 25%. Fuengirola, con dos casos, encabeza la estadística provincial este año. Málaga capital, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga suman un secuestro cada una.