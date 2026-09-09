Salas atribuye a un ajuste de cuentas entre bandas de narcos el tiroteo con tres detenidos y un herido en Marbella

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Las claves Generado con IA Tres personas, dos holandeses y un danés, han sido detenidas tras un tiroteo en Marbella que dejó un herido leve. Las autoridades atribuyen el tiroteo a un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes extranjeras en la zona. El suceso generó momentos de pánico en el centro urbano, donde se escucharon varias detonaciones y se vieron individuos armados. La rápida intervención policial permitió la detención inmediata de los sospechosos y la atención al herido.

Dos ciudadanos holandeses y un danés son los detenidos como presuntos autores del tiroteo registrado en Marbella este martes que se saldó con otro ciudadano holandés herido leve en una pierna por impacto de bala.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha señalado directamente a un enfrentamiento entre organizaciones criminales como origen del suceso. "La primera hipótesis apunta a problemas entre bandas de narcotraficantes, sobre todo de estos países, que desgraciadamente en Marbella lo hemos visto y lo seguimos viendo con causas judiciales importantes que afectan incluso al Ayuntamiento de Marbella y a la alcaldesa", ha dicho.

Salas ha querido destacar la rapidez del operativo conjunto desplegado en la zona: "Afortunadamente la intervención de la Policía, tanto Local como Policía Nacional, llevó a la detención inmediata de los causantes del tiroteo".

El subdelegado ha atribuido esta respuesta inmediata al despliegue preventivo que se mantiene en el litoral malagueño. "Gracias al Plan Costa del Sol que tenemos desarrollando en la provincia de Málaga, los tiroteos han descendido mucho y no solo eso, sino que cualquier tiroteo que se produce ocasionalmente, como ha sido en este caso, pues enseguida se produce la detención de los causantes, con una efectividad de prácticamente el 100% de detenciones", ha declarado.

El representante gubernamental ha enfatizado que las fuerzas de seguridad mantendrán el hostigamiento sobre estas redes operativas en la zona.

"Eso hace que la presión sobre los grupos violentos sea cada vez mayor y lo vamos a seguir ejerciendo hasta que estos desaparezcan. Es un problema que lo tenemos presente, que lo tenemos claro y que estamos trabajando cada vez más fuerte sobre él para ejercer una presión con la cual no puedan seguir estando aquí manteniendo sus operaciones", ha aseverado.

Pánico en pleno centro urbano

El altercado, sobre el que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer todas sus circunstancias, provocó momentos de gran tensión en pleno centro de la ciudad. El servicio de emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir llamadas de alerta en torno a las 14:15 horas de este martes.

Diversos testigos alertaron de haber escuchado múltiples detonaciones en la zona y ver a varios individuos portando pistolas y corriendo por la calle Ramón Gómez de la Serna, en las inmediaciones del Aparthotel Monarque Sultán. Algunos testigos hablan de que eran "rubios de ojos azules".

El despliegue de las patrullas policiales permitió acordonar el entorno, atender al herido por impacto de bala e interceptar a los tres sospechosos poco después de desencadenarse los hechos.