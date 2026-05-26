Falsa alarma de bomba en una zona de lujo de Marbella: "No nos dejaban salir; hemos perdido aviones y médicos"

Las claves

Las claves Generado con IA Una falsa alarma de bomba provocó un gran despliegue policial en la calle Osa Mayor de Marbella. Vecinos y trabajadores fueron retenidos en el interior de viviendas, algunos perdiendo citas médicas o vuelos por la situación. La Policía Nacional activó todos los protocolos de seguridad y está investigando el origen de la amenaza. No es el primer incidente similar en Málaga; en noviembre, un hombre fue detenido tras otra falsa alarma de bomba en un centro comercial.

Los vecinos de la calle Osa Mayor de Marbella han vivido una mañana muy complicada con un amplio despliegue policial frente a sus viviendas por una supuesta amenaza de bomba que, según han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga, ha quedado en "falsa alarma".

Algunos marbellíes han asegurado a EL ESPAÑOL de Málaga que todo ha sido un auténtico caos. Una joven que se encontraba en la urbanización por trabajo ha indicado que la han retenido en la vivienda donde se encontraba "sin poder salir para nada". "Nosotros solo sabíamos que había amenaza de bomba, pero no estaban seguros si era falsa alarma o no. Por seguridad no podía entrar ni salir nadie", declara.

Así, la misma fuente ha explicado que ha podido observar cómo un grupo de jóvenes eran trasladados a una zona segura y sostiene que, previsiblemente, eran ellos los que habían dado el aviso.

Otra vecina de la zona reconoce estar indignada porque ha estado dos horas "tirada en la calle" habiendo perdido una cita médica por este proceso.

Así, la misma explica que conoce a otras personas que incluso han perdido un avión. "Si ha sido una broma pesada, espero que la multa que les caiga sea gorda", declara.

Sobre la posibilidad de detenciones por una falsa amenaza de bomba, desde la Policía Nacional han explicado que se han activado todos los protocolos tras el aviso y este ha resultado falso. "El grupo encargado de este tipo de delitos realizará la investigación. Por el momento no tenemos mas datos", han explicado.

No es la primera vez que Málaga vive un episodio de estas características en los últimos meses.

El pasado 3 de noviembre, agentes de la Policía Nacional detuvieron en la capital a un hombre de 50 años, viejo conocido de los agentes, como presunto responsable de un delito de desórdenes públicos tras alertar mediante una llamada al 112 de la colocación de un artefacto explosivo en un centro comercial de la ciudad.

El aviso, realizado en torno a las 17:00 horas y en un momento en el que la galería comercial se encontraba repleta de público, fue calificado de «inquietante» por las autoridades y activó todos los protocolos antiterroristas, con la Brigada Provincial de Información al frente de las pesquisas.

En poco más de una hora, los investigadores lograron identificar al autor a través del teléfono móvil desde el que se había efectuado la llamada y localizarlo en la zona de Ciudad Jardín, donde fue arrestado. La amenaza, finalmente, resultó ser falsa.