Marbella adjudica el gran parking del centro con 571 plazas y zonas deportivas por 24 millones

Las claves

Las claves Generado con IA Marbella adjudica la construcción de un gran aparcamiento subterráneo con 571 plazas y zonas deportivas por 24 millones de euros. El proyecto, ubicado en la calle Trapiche, incluye dos niveles de estacionamiento, pistas de fútbol 7, una pista multideportiva, vestuarios y zonas verdes. La iniciativa forma parte del Plan de Aparcamientos municipal y busca aliviar la demanda en el centro, reducir tráfico y emisiones. El aparcamiento se construirá sobre una parcela cedida por la Junta de Andalucía, con un plazo de ejecución previsto de 30 meses.

Paso decisivo en la apuesta del Ayuntamiento de Marbella de construir un gran aparcamiento subterráneo y nuevas zonas deportivas y de esparcimiento en los terrenos del albergue juvenil Virgen de África, en la calle Trapiche.

Tras activar a finales del año pasado el concurso para adjudicar la redacción del proyecto y la ejecución material de las obras, el Consistorio acaba de adjudicar los trabajos.

De acuerdo con la información oficial, la oferta mejor valorada es la presentada por la unión temporal integrada por Acsa y Carjuna Construcciones. La propuesta eleva la inversión a 24.381.500 euros, levemente por debajo del precio inicial. El plazo previsto es de 30 meses.

Vista de las parcelas sobre las que se proyecta el aparcamiento en Marbella.

El proyecto permitirá dotar a la zona centro de 571 plazas de estacionamiento en dos niveles no conectados (288 en la planta sótano y 283 en la planta baja). Esto permite un acceso independiente a cada una de las plantas y un uso diferente de tiempo de estacionamiento, siendo uno más temporal y el otro de larga duración.

La propuesta seleccionada incluye dos pistas de fútbol 7 de césped artificial; una pista multideportiva para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano, vóley, tenis y bádminton.

Contará también con dos vestuarios para árbitros, cuatro vestuarios para equipos, sala de enfermería y un vestuario almacén. A esto se une un amplio espacio de asientos que sirven a su vez para formar praderas verdes que puedan albergar arbolado para crear zonas de sombras que apoyen las pérgolas diseñadas en la plaza.

Estrategia municipal

El proyecto se enmarca en el Plan de Aparcamientos aprobado por el Consistorio en diciembre de 2018, que tiene como objetivo ordenar y regular la intervención pública en materia de estacionamiento en los núcleos urbanos de Marbella y San Pedro Alcántara, en línea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el cambio de modelo de movilidad que promueve.

Según dicho plan, el área de Miraflores presenta una elevada demanda de aparcamiento existente entre residentes del Centro histórico, lo que llevó a identificar la parcela del albergue África como emplazamiento idóneo para esta infraestructura.

Para ello, el Ayuntamiento ha impulsado un convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Juventud, propietarios del suelo.

El acuerdo contempla la cesión de uso privativo de una superficie de 8.580,49 metros cuadrados de titularidad autonómica para la ejecución del proyecto. El borrador del convenio fue propuesto en octubre de 2025 y cuenta ya con certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de noviembre de ese mismo año.

El diseño aprovecha la pendiente natural del terreno para ubicar el aparcamiento subterráneo y, sobre él, un equipamiento deportivo que complemente al barrio y contribuya a su revitalización.

Además de aliviar los problemas históricos de estacionamiento y tráfico, agravados por la presión turística, el nuevo parking permitirá reducir la circulación de vehículos en el centro y avanzar hacia un casco histórico con menos emisiones, alineado con las futuras zonas de bajas emisiones.