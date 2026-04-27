La ONCE deja 200.000 euros en un lujoso barrio de Marbella con diez cupones premiados de 20.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA La ONCE ha repartido 200.000 euros en Marbella con diez cupones premiados de 20.000 euros cada uno. El vendedor George Alexandru Radu, con solo cinco meses en la ONCE, fue quien distribuyó los cupones premiados en el barrio de Elviria. El sorteo también dejó 160.000 euros en Almonte (Huelva) y 20.000 euros en Torremolinos (Málaga), además de premios en Castilla-La Mancha y Madrid. La ONCE destaca su compromiso con el juego responsable, implementando controles estrictos y prohibiendo la venta a menores o a crédito.

La suerte ha vuelto a mirar a la provincia de Málaga. El sorteo de la ONCE ha dejado 200.000 euros en la localidad malagueña de Marbella, con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno que vendió George Alexandru Radu.

Radu, vendedor de la ONCE desde hace apenas cinco meses, se estrenó por todo lo alto llevando la suerte a su punto de venta en Elviria, ha indicado ONCE en un comunicado.

"Ha sido una experiencia maravillosa enterarme junto a mis clientes de esta alegría", ha comentado y ha añadido que "cuando nos dimos cuenta, el bar en el que estábamos empezó a aplaudir y fue un momento muy bonito". "Estoy muy contento, le he dado a mis clientes de siempre una alegría inmensa que, además, hemos compartido todos", ha añadido.

Asimismo, ha esperado que "sea el comienzo y pueda dar muchos más". El sorteo dejó también 160.000 euros con ocho cupones premiados en Almonte (Huelva) y 20.000 con otro cupón premiado con 20.000 euros en Torremolinos (Málaga). El resto de sus premios fue parar a Castilla y la Mancha y la Comunidad de Madrid.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".