Piden cuatro años de cárcel para el boxeador acusado de la muerte del arquitecto Rafael Santa-Cruz

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Las claves Generado con IA La Fiscalía de Málaga solicita cuatro años de prisión y una multa para un boxeador acusado de la muerte del arquitecto Rafael Santa-Cruz tras un puñetazo en un bar del centro de Málaga en abril de 2023. El procesado será juzgado por un jurado popular y se le acusa de un delito leve de lesiones y otro de lesiones en concurso con homicidio por imprudencia grave. La víctima, Rafael Santa-Cruz, quedó inconsciente tras el golpe, sufrió graves lesiones cerebrales y falleció pocos días después en el hospital. El fiscal sostiene que el acusado actuó de manera sorpresiva y violenta, aprovechando su condición de boxeador y la indefensión de las víctimas, y pide indemnizaciones para los afectados y la familia del fallecido.

La Fiscalía de Málaga ha pedido cuatro años de prisión y una multa para el hombre acusado de la muerte del arquitecto malagueño Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz. Santa-Cruz falleció en abril de 2023 tras recibir un brutal puñetazo en un bar del Centro de Málaga. El procesado que, al parecer, es un experto boxeador, será juzgado por un jurado popular.

El juicio estaba previsto para el próximo lunes. Pero se ha aplazado y la nueva fecha está pendiente de fijarse, según ha adelantado Europa Press.

El ministerio público acusa al procesado de un delito leve de lesiones y de otro de lesiones en concurso con homicidio por imprudencia grave. Además de la pena de cárcel, pide para él la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Cuando ingresó en prisión provisional en abril de 2023, el juzgado le investigaba por homicidio y lesiones.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado estaba en el interior del bar con varios amigos cuando entraron la víctima y otros hombres. Ambos grupos llegaron a conversar e incluso jugaron juntos al billar.

Después, por motivos que se desconocen, el procesado habría golpeado a dos de esos hombres. La Fiscalía relata que, "queriendo dañar", les golpeó en la cara "de forma rápida, violenta y sorpresiva". Según el escrito, dio a cada uno "un brutal puñetazo que provocó que ambos cayeran desplomados al suelo y quedaran inconscientes".

La acusación pública sostiene que el boxeador actuó sin que las víctimas le hubieran agredido ni provocado. En el momento del golpe, uno de ellos tenía, de hecho, las manos en los bolsillos.

El fiscal considera que empleó "una fuerza desmedida", teniendo en cuenta su condición de boxeador, su forma física y su juventud respecto a las víctimas. Estas se encontraban además bajo los efectos del alcohol. El escrito añade que los hombres "recibieron los golpes de forma inesperada lo que impidió cualquier posibilidad de defensión o de alerta ante tan brutal agresión".

Del bar a la UCI

Tras la agresión, el acusado y sus amigos se marcharon del bar. Uno de los heridos recuperó la consciencia poco después y abandonó el local "conmocionado". Rafael Santa-Cruz permaneció "inconsciente varios minutos más" y ya había vuelto en sí cuando llegó la Policía.

Una ambulancia lo trasladó a un hospital, del que se marchó voluntariamente. Pocas horas después volvió, fue atendido y recibió el alta. Un día más tarde fue encontrado inconsciente.

Según el escrito, ingresó de urgencia en la unidad de críticos del Hospital Clínico de Málaga. Desde allí lo trasladaron al Hospital Regional por un accidente cerebrovascular severo y lo derivaron a la UCI.

El arquitecto falleció el 15 de abril de 2023. La Fiscalía detalla que sufrió un traumatismo en la mandíbula, con hematoma en la zona. También sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, con fractura craneal, que le provocó un edema y una hemorragia cerebral.

El fiscal sostiene además que el acusado sabía que la muerte se debía al puñetazo y a la caída "a plomo en el suelo" que le siguió. Por ese motivo, según el escrito, cambió "su aspecto físico para evitar ser reconocido por las autoridades". El procesado ya fue condenado por un juzgado por el otro delito de lesiones con el que se le relacionaba.

El otro hombre agredido necesitó una primera asistencia médica y tardó 70 días en curarse. Durante ese tiempo no pudo desarrollar sus ocupaciones habituales, y no le han quedado secuelas.

La Fiscalía pide que el acusado pague 5.846,75 euros al amigo del arquitecto por las lesiones que le causó. Para calcular esa cantidad ha usado la tabla oficial con la que se fijan este tipo de indemnizaciones y le ha sumado un 30% más, porque considera que el acusado le golpeó de forma intencionada. A cada uno de los hijos de Rafael Santa-Cruz reclama que les pague 62.268,48 euros.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 12 de abril de 2023 en el Centro de Málaga, en un bar al que Rafael Santa-Cruz había acudido con un amigo. El arquitecto tenía 58 años. La denuncia la presentó su hija.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo al presunto autor el martes 18 de abril. Tenía entonces 29 años. Dos días después, el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La causa pasó después al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital.

¿Quién era Rafael Santa-Cruz?

Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz era un conocido arquitecto en Málaga. Desde 1991 estaba al frente del estudio Santa-Cruz & Asociados, con sede en el número 2 de la calle Martínez, junto a calle Larios.

El despacho, especializado en urbanismo y edificación, participó en la elaboración del PGOU de Málaga. También firmó proyectos de viviendas, hoteles, hospitales, residencias de ancianos y edificios industriales y comerciales. Durante más de 10 años trabajó para la Junta de Andalucía en la rehabilitación de viviendas y barriadas de Málaga. Además, formaba parte del Cuerpo de Peritos Judiciales de Málaga.

Santa-Cruz estudió Arquitectura en la Universidad de Sevilla entre 1983 y 1989. Su etapa escolar la pasó en el Colegio San Estanislao de Kostka, en El Palo. Tras su muerte, la asociación de antiguos alumnos lo despidió como "un gran valedor de su colegio y de sus años en el centro, un gran profesional de la arquitectura, pero sobre todo una excelente persona".