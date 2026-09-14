El Ayuntamiento de Málaga acepta las polémicas esculturas del puerto y quiere que se queden donde están

El autor de las esculturas, con uno de sus leones. EFE

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga acepta la donación gratuita de las esculturas Venus y Neptuno, conocidas como Las Columnas del Mar. La intención municipal es que las esculturas permanezcan en su ubicación actual en la entrada principal del puerto, aunque la decisión definitiva depende de la Autoridad Portuaria. El alcalde destaca que la cesión es indefinida y sin coste para el Ayuntamiento, y resalta el interés ciudadano manifestado mediante 12.000 firmas a favor de mantener las piezas. El Consistorio abrirá conversaciones con la Autoridad Portuaria para concretar las condiciones de permanencia de las esculturas en el puerto.

El futuro de las gigantescas esculturas de Venus y Neptuno que desde hace varios meses lucen en la entrada principal del puerto de Málaga da un giro significativo.

Lejos de la idea acordada de que el conjunto escultórico diseñado por Ginés Serrán abandonará su actual emplazamiento de manera inminente, se abre una nueva puerta que puede permitir su mantenimiento.

Este cambio de rumbo llega de la mano del Ayuntamiento de Málaga, cuya Junta de Gobierno Local va a acordar este martes la cesión gratuita de la donación de Las Columnas del Mar, que ha protagonizado un intenso debate en la ciudad durante los últimos meses.

La decisión supone que el Ayuntamiento dará su conformidad a la incorporación del conjunto a su patrimonio, pero no resuelve todavía dónde permanecerá de manera definitiva.

Sobre el particular, el alcalde, Francisco de la Torre, ha defendido este lunes que la intención municipal es que las esculturas sigan en el lugar donde están, en el entorno del acceso al puerto, aunque ha reconocido que será necesario hablar con la Autoridad Portuaria para concretar esa posibilidad.

“Lo lógico es aceptar esa donación y que quede por ahora donde está”, ha señalado el regidor tras recordar la existencia de unas 12.000 firmas a favor de la propuesta.

Una cesión gratuita e indefinida

La oferta de Ginés Serrán Pagán contempla una cesión indefinida. A ojos del alcalde es una oportunidad para la ciudad sin coste de adquisición de las piezas: “Esta tiene la ventaja de que no cuesta, evidentemente, y de que está ya ahí, no hay gasto en ese sentido”, ha dicho.

La posición de De la Torre es favorable a que Las Columnas del Mar permanezcan donde están, al menos por ahora. Desde su punto de vista se trata de un emplazamiento de paso hacia el puerto.

También ha aludido al interés que despierta entre quienes visitan el entorno y se fotografían junto a las piezas.

Lo que no ha hecho De la Torre es asegurar que la ubicación portuaria será irreversible. "Por ahora, no es eterno, es la mejor", ha matizado, al tiempo que se ha abierto a escuchar sugerencias que puedan plantear una alternativa de mayor interés para el espacio.

Hablar con el Puerto

La aprobación de este martes permitirá al Ayuntamiento fijar su postura sobre la donación y abrir la siguiente fase del proceso. El Consistorio tendrá que abordar con la Autoridad Portuaria las condiciones en las que el conjunto puede permanecer en el espacio portuario.

De la Torre ha confirmado que el Ayuntamiento no ha solicitado todavía formalmente al Puerto que mantenga las esculturas en el punto actual. Esa conversación se producirá después de la decisión de la Junta de Gobierno Local.