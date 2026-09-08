¿Qué tiendas abren en Málaga capital este martes 8 de septiembre, festivo día de la Victoria?

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Las claves Generado con IA Este martes 8 de septiembre es festivo local en Málaga capital por la celebración de la Virgen de la Victoria. La mayoría de centros comerciales y supermercados abrirán con normalidad, aunque algunos, como Mercadona, permanecerán cerrados. El Corte Inglés y Málaga Plaza abrirán con horarios festivos especiales, mientras que Larios, Rosaleda, Vialia y Plaza Mayor mantienen sus horarios habituales. Los comercios pequeños pueden decidir individualmente si abren o no durante el festivo.

Este martes es festivo local en la ciudad de Málaga por la Virgen de la Victoria, patrona de la capital. Los afortunados que puedan tomarse el festivo de descanso ya estarán buscando planes con amigos o en pareja como ir a cenar o ir de compras. ¿Pero abren todos los centros comerciales y supermercados este 8 de septiembre?

La respuesta es que gran parte de los establecimientos abrirán este 8 de septiembre como lo hacen en cualquier día del año. Otros, tienen horarios especiales, pero en su inmensa mayoría abrirán con normalidad. Cabe recordar que el festivo es solo en la capital, por lo que en el resto de municipios malagueños será un día como otro cualquiera.

En este sentido, respecto a los supermercados, Mercadona cerrará. Por su parte, Lidl, Día, Carrefour (debes revisar tu tienda habitual, pues algunos pueden tener horarios especiales, al igual que Maskom) o Aldi abrirán con total normalidad. También abrirán Leroy Merlín, Ikea, Conforama o Verdecora.

Respecto a las grandes superficies: por un lado, El Corte Inglés y Málaga Plaza apostarán por una apertura con horario especial festivo. El primero recibirá a sus clientes de 11:00 a 21:00 horas —la misma franja utilizada habitualmente los domingos—, mientras que Málaga Plaza prestará servicio entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Por su parte, la web del Centro Comercial Alameda no refleja modificaciones en el funcionamiento habitual de sus instalaciones para esta fecha.

Los principales centros comerciales de la ciudad operarán con total normalidad adaptando el horario según la zona del establecimiento. En el Centro Comercial Larios, amparado por su calendario estival de apertura diaria del 1 de junio al 30 de septiembre, las tiendas operarán de 10:00 a 22:00 horas y el supermercado desde las 9:00.

Un esquema idéntico mantendrá el Centro Comercial Rosaleda, abriendo su hipermercado a las 9:00 y las tiendas a las 10:00. En el Centro Comercial Vialia, los comercios atenderán de 10:00 a 22:00 horas, extendiéndose la oferta de restauración hasta la medianoche.

Por último, las opciones de ocio y compra se completan con Plaza Mayor, que abrirá sus instalaciones de 10:00 a 1:00 horas, y el Parque Comercial Málaga Nostrum, cuyos establecimientos abrirán de 9:00 a 22:00 horas, aunque el horario específico puede variar ligeramente según la firma o establecimiento.

En cuanto a los comercios pequeños, que cuentan con una superficie inferior a los 300 metros, estos tienen potestad para decidir si abren en estos días festivos o no, por lo que dependerá de la decisión del propietario.