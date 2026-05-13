Un hombre mata a su casero en Málaga y confiesa el crimen ante la Policía

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Las claves Generado con IA Un hombre de 46 años ha sido detenido en Málaga tras confesar haber matado a su casero durante una disputa. La víctima, de 60 años, presentaba un grave traumatismo facial y signos de asfixia, según informó la Policía Nacional. El suceso ocurrió en una vivienda del barrio Miraflores de los Ángeles, donde ambos convivían junto a otros dos compañeros de piso. El grupo de Homicidios y la Policía Científica se hicieron cargo de la investigación tras hallar el cuerpo sin vida.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 46 años por su presunta vinculación con la muerte violenta de su casero, en Málaga capital.

El presunto autor confeso se enzarzó en una disputa con la víctima, de 60 años, y le habría matado.

Así lo confirman este miércoles desde la Policía Nacional. Aunque precisan que se está a la espera de la práctica de la autopsia, precisan que el cadáver presentaba un grave traumatismo en el rostro y signos de asfixia.

Ambos convivían en el mismo domicilio en Miraflores de los Ángeles.

Los hechos tuvieron lugar ayer por la tarde. Un aviso al 091 alertaba de una pelea entre compañeros de piso.

A la llegada al lugar, los sanitarios hallaron sin vida el cuerpo de la víctima, con signos de violencia. Fue activado el protocolo judicial.

De la investigación policial se hizo cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial, que practicó una inspección ocular en la vivienda junto a la Policía Científica.

En el lugar del crimen, el responsable del homicidio se llegó a auto inculpar de la muerte violenta de la víctima.

En el domicilio vivían el fallecido, el ahora arrestado, y otros dos compañeros de piso. La investigación continúa abierta, mientras el investigado se encuentra bajo custodia policial, no estando previsto hoy su puesta a disposición judicial.