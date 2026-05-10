Detenida una pareja de jóvenes en el Centro de Málaga por intentar abandonar a su bebé de 4 meses en casa de un vecino

Las claves

Las claves Generado con IA Una pareja joven fue detenida en el centro de Málaga tras intentar abandonar a su bebé de cuatro meses en la casa de un vecino. La pareja, un hombre colombiano de 25 años y una mujer venezolana de 23, dejó al bebé con un vecino que aseguró no tener relación con ellos. El bebé fue trasladado al Hospital Materno Infantil para comprobar su estado de salud, mientras la vivienda familiar presentaba condiciones deplorables. Se investiga el caso por abandono de menores y se prevé que el menor quede a cargo de un familiar mientras continúan las pesquisas.

Una pareja de jóvenes ha sido detenida en el Centro de Málaga durante la madrugada de este sábado después de que intentar abandonar a su bebé de cuatro meses en la casa de un vecino.

Los hechos tuvieron lugar en un edificio de la calle Rosario, en el entorno del Molinillo. Al parecer, la pareja, conformada por un varón colombiano de 25 años y una joven de 23, natural de Venezuela, decidieron abandonar a su bebé de cuatro meses en la casa de un vecino que, según las fuentes consultadas, aseguraba no tener relación con la pareja, para, previsiblemente, pasar la noche fuera.

El hombre dio aviso a las autoridades y fuentes policiales han confirmado la detención de los dos jóvenes, en principio, por abandono de menores. El bebé fue trasladado al Hospital Materno Infantil de madrugada para comprobar cómo se encontraba su estado de salud, que no ha trascendido.

Las fuentes consultadas han asegurado que la vivienda donde ambos residían con el bebé estaba en un estado deplorable y que todo apunta a que el menor quedará a cargo de un familiar de la pareja cuando finalice la investigación, extremo que no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han explicado que hasta el momento no pueden aportar más detalles acerca del caso ya que la investigación permanece abierta.