El Centro Comercial Larios cumple 30 años consolidado como "espacio clave" en la transformación de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Centro Comercial Larios celebra su 30º aniversario como referente en la transformación social y urbana de Málaga desde su apertura en 1996. La última gran reforma, con una inversión de 28 millones en 2019, ha modernizado el centro y reforzado su oferta comercial y de ocio. El aniversario incluye la exposición 'Reflejos de una ciudad', que combina imágenes históricas y arte local, algunas obras serán donadas a causas sociales. El complejo, situado en El Perchel, ha impulsado la regeneración del entorno y la conectividad urbana, consolidándose como un punto clave en la vida malagueña.

El Centro Comercial Larios cumple tres décadas convertido "en mucho más que un espacio de compras". En pleno corazón de la ciudad, este enclave —propiedad de MERLIN Properties— ha evolucionado desde su apertura en 1996 hasta consolidarse "como un punto de encuentro que refleja los cambios sociales, urbanos y comerciales de Málaga", según han destacado desde la gerencia.

El aniversario se ha celebrado con un acto institucional en la zona de restauración del centro, en el que han participado representantes del ámbito empresarial y político. El alcalde, Francisco de la Torre, ha puesto el acento en el impacto de la última gran reforma impulsada por la compañía propietaria: una actualización que, en su opinión, ha permitido reforzar la oferta comercial y de ocio “sin perder de vista el valor de lo presencial” frente al auge digital.

En esa misma línea, el consejero delegado de la socimi, Ismael Clemente, ha defendido el papel de los centros comerciales integrados en el tejido urbano. A su juicio, este tipo de espacios no solo dinamizan la economía, sino que también contribuyen a estructurar la ciudad, generar empleo y fomentar la vida social.

La mirada arquitectónica la ha aportado Salvador Moreno, autor del diseño original, quien ha recordado cómo la apertura del complejo contribuyó a “duplicar la centralidad” de la ciudad, extendiendo su eje de actividad más allá del casco histórico.

Como parte de la conmemoración, el centro acoge la exposición “Reflejos de una ciudad”, abierta hasta finales de mayo. La muestra combina imágenes históricas del propio complejo y de la evolución urbana de Málaga con obras de creadores locales como Andrés Mérida, Lalone o D. Darko. Algunas de estas piezas serán donadas a la Asociación Española Contra el Cáncer y a la Fundación Cudeca, reforzando la vertiente social del centro.

Treinta años después de su inauguración en los terrenos de la familia Larios, en El Perchel, el complejo sigue siendo un actor clave en la transformación urbana. Su desarrollo estuvo ligado a la regeneración del entorno y a la mejora de las conexiones con el centro, en paralelo a infraestructuras como la Estación María Zambrano.

La gran renovación de 2019, con una inversión de 28 millones de euros, marcó un nuevo punto de inflexión: modernización de espacios, ampliación de la oferta y una apuesta decidida por la restauración. Tres décadas después, Larios mantiene su pulso como uno de los nodos comerciales y sociales más reconocibles de la ciudad.