Intenta escapar tras una venta de droga y acaba chocando contra una patrulla de la Policía Local en Málaga

Una imagen de todo lo que requisaron. Policía Local

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga detuvo a un hombre tras sorprenderlo vendiendo droga en Puerto de la Torre. El detenido intentó huir en su coche y acabó chocando contra un vehículo policial, lo que frustró su fuga. En el registro, los agentes encontraron cerca de tres kilos de hachís y dinero en efectivo, presuntamente de la venta. El hombre admitió tener más droga en el coche y en su garaje, zonas donde llevaba tiempo distribuyéndola.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras sorprenderlo en plena transacción de droga en el distrito de Puerto de la Torre.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, sobre las 21.15 horas, cuando agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP), que operaban de paisano, detectaron un intercambio sospechoso entre el ahora detenido, que se encontraba en su vehículo, y otro individuo.

En ese momento, los policías se identificaron y dieron el alto a ambos. El comprador trató de huir y arrojó un objeto al suelo, que resultó ser un trozo de sustancia marrón, al parecer hachís. Fue interceptado a pocos metros.

Por su parte, el conductor intentó escapar con el coche, llegando a colisionar con la parte delantera derecha de un vehículo policial, lo que impidió que continuara la huida.

Tras su identificación, los agentes le practicaron un registro en el que localizaron un billete de 20 euros en la mano, presuntamente procedente de la venta, y otros 30 euros en la cartera. El propio sospechoso reconoció que guardaba más droga en su vehículo, donde había un monedero con unos 40 gramos de hachís, y también en el garaje de su vivienda, entregando voluntariamente la sustancia.

En total, los agentes intervinieron cerca de tres kilos de hachís. Según las primeras averiguaciones, el detenido llevaba tiempo distribuyendo esta droga en zonas como Puerto de la Torre y Teatinos.

El hombre fue arrestado y trasladado a dependencias policiales, donde se le informaron los motivos de su detención y sus derechos.