Ya es oficial: adjudican a la empresa Sando los trabajos del tercer tramo de la Prolongación del Metro de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La empresa Sando ha sido adjudicada para construir el tercer y último tramo de la prolongación del Metro de Málaga, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo. El contrato tiene un valor de 48,24 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses, incluyendo la construcción de la estación Hospital Civil. El tramo adjudicado comprende 510 metros de longitud y discurre bajo las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y avenida de Simón Bolívar. La obra contará con el sistema de construcción Cut&Cover y está cofinanciada por fondos europeos FEDER del Programa Operativo Andalucía 2021-2027.

La empresa Sando ha sido elegida para llevar a cabo los trabajos de construcción del tercer y último tramo de la prolongación de Metro de Málaga, trazado que discurre entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, según la resolución publicada en el perfil del contratante de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Tras la entrega de la documentación requerida por el propuesto adjudicatario, con su supervisión favorable por el comité técnico de evaluación, la mesa de contratación ha procedido a la adjudicación a esta empresa, que presentó una oferta económica de 48,24 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

Al tratarse de un contrato de regulación armonizada, a continuación, se abrirá el plazo para la posible interposición de recursos especiales, como paso previo a la formalización del contrato y la orden de inicio de las obras.

El tercer y último tramo se inicia una vez rebasada la estación La Trinidad (que se ejecuta en el marco del segundo tramo) y finaliza junto al Hospital Civil, con una longitud de trazado de 510 metros, que discurre bajo el viario formado por las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y avenida de Simón Bolívar.

De igual forma, la empresa también tendrá que construir la estación denominada Hospital Civil, localizada junto a dicho equipamiento sanitario y al futuro Nuevo Hospital de Málaga, futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Este contrato, según se recoge en los pliegos, consiste en la ejecución de la infraestructura (recinto de túnel y estación), así como de la superestructura de vía (montaje de los carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes). Igualmente, deberá abordar la reposición de la urbanización afectada por las obras.

Como en los tramos anteriores, se usará el sistema de construcción Cut&Cover, que consiste en la ejecución de los muros pantallas que delimitan longitudinalmente el recinto de túnel y estaciones para, posteriormente, reponer la superficie con la losa de cubierta, y avanzar en el subsuelo con la excavación entre pantallas y colocación de losas intermedias.

Con este tercer y último tramo de la obra civil, la prolongación del Metro de Málaga entre Guadalmedina y Hospital Civil, que constará de 1,8 kilómetros de longitud total y de tres estaciones, quedará totalmente en carga.

También está en ejecución el contrato, común a los tres tramos, para la implantación de los desvíos generales de tráfico, que compatibiliza la construcción en simultáneo de todo el trazado con la circulación del tráfico rodado, a través de los itinerarios alternativos.

La prolongación del Metro de Málaga está cofinanciada con fondos europeos FEDER del Programa Operativo Andalucía 2021-2027.