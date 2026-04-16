Málaga desbloquea otras 285 VPO en cinco parcelas clave de Soliva, Clínico y Teatinos

Imagen de archivo de una promoción de VPO en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga adjudica cinco parcelas a ASCH Infraestructuras y Fundación Casas Siglo XXI para construir 285 viviendas protegidas. La propuesta ganadora reduce en un 10,55% el precio máximo de alquiler, fijando la renta en unos 9 euros por metro cuadrado. Las viviendas se distribuirán entre Soliva, Clínico y Teatinos, con diferentes tipologías y espacios comunes como juegos infantiles y huertos urbanos. El plazo de ejecución de las obras oscila entre 19,5 y 24 meses, empleando construcción industrializada para todas las parcelas.

El Ayuntamiento de Málaga sigue dando pasos en su ambicioso plan para que promotores privados construyan varios cientos de viviendas sobre suelos de equipamiento.

Tras dar luz verde hace algo más de un mes a la adjudicación de las primeras parcelas a la UTE integrada por Salas Fonshabit–Fundación Salas, que proyectan 179 viviendas de protección oficial (VPO) y 55 alojamientos temporales, ahora se cierra el círculo sobre el lote número tres.

En este caso, la oferta ganadora es la presentada por ASCH Infraestructuras y Servicios y Fundación Casas Siglo XXI, con una puntuación global de 82 puntos, muy por encima de los 51,32 que recibe Fundación Privada Salas Per L'accesibilitat y Salas Fonshabit.

Al margen de los detalles técnicos, una de las principales aportaciones de la propuesta ganadora es que se compromete a reducir un 10,5510% el precio máximo vigente en el momento de la licitación. Esto hace que el valor de renta se quede en unos 9 euros por metro cuadrado.

El licitador presenta una única documentación para la propuesta de todas las parcelas, desarrollando 285 viviendas protegidas en el conjunto de solares. De ellas, 157 son de un dormitorio, y 128 de dos dormitorios.

Las parcelas que forman parte de este lote son:

C/ Ramón Ramos Martín, 2. Soliva . Edificio de 46 viviendas protegidas en un edificio de PB+3, distribuidas en 26 viviendas de un dormitorio y 20 viviendas de dos dormitorios. No se disponen terrazas, lavaderos y/o espacios para tender la ropa. Un único ascensor para las 46 viviendas. En la propuesta analizada, la planta baja se destina íntegramente a viviendas, sus accesos y zonas comunes, incorporando únicamente un local comercial. La imagen urbana responde a un bloque prismático de fachadas planas, con ventanas y huecos enrasados protegidos mediante barandillas, y una estética austera resuelta en tonalidades oscuras que contrasta con las edificaciones del entorno, predominantemente claras. Respecto a los espacios exteriores de uso común, se proponen pistas deportivas, juegos infantiles y huerto urbano. No se han propuesto espacios de reunión ni zonas recreativas.

C/ Ramón Ramos Martín, 1. Soliva . 84 viviendas protegidas en tres edificios de PB+2. De las viviendas, 46 son de un dormitorio y 38, de dos dormitorios. La parcela dispone de sótano para aparcamiento y trasteros. Respecto a los espacios exteriores de uso común, se proponen pistas deportivas, juegos infantiles y huerto urbano.

Avda. Editor Ángel Caffarena, 27 . Cañada Cardos. Edificio de 50 viviendas protegidas. Sótano+PB+2. Se distribuyen en 28 viviendas de un dormitorio y 22 viviendas de dos dormitorios. Respecto a los espacios exteriores de uso común, se proponen juegos infantiles, y huerto urbano, pero no zonas deportivas, espacios de reunión ni zonas recreativas.

C/ Píndaro, 20. Clínico . Programa de 63 viviendas en un edificio de PB+5, distribuidas en 35 viviendas de un dormitorio y 28 viviendas de dos dormitorios.Respecto a los espacios exteriores de uso común, se proponen juegos infantiles y huerto Urbano, pero no zonas deportivas, espacios de reunión ni zonas recreativas.

C/ Navarro Ledesma, 32. Colonia Sta. Inés. El conjunto presentado desarrolla una propuesta con un programa de 42 viviendas en un edificio de PB+4, distribuidas en 23 viviendas de un dormitorio y 19 viviendas de dos dormitorios. Los espacios exteriores de uso común, propuestos para la parcela 14, son juegos infantiles, y huerto urbano, pero no zonas deportivas, espacios de reunión ni zonas recreativas.

De acuerdo con el plan de obra diseñado, los plazos de ejecución material se extienden entre los 19,5 meses y los 24 meses. Según se recoge en las ofertas, el licitador plantea utilizar el mismo método de construcción, denominado ANÜKHAÜS, para las propuestas de edificación correspondientes a las cinco parcelas. Y ello incluye la ejecución industrializada de la estructura y de la fachada.

A la espera del lote 2

Sigue pendiente de resolverse la adjudicación del lote 2. Hay que recordar que Urbania Alternatives Investments, S.L., una de las participantes, junto a Fundación Casas y Genivs, recurrió su exclusión del procedimiento.

Este lote está integrado por cinco suelos, con 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos.

Forman parte de la misma: