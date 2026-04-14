La 'Marcha Cobarde' llenará de humor las calles de Málaga en memoria de Chiquito de la Calzada el próximo 20 de junio

Participantes de la 'Marcha Cobarde' del próximo 20 de junio en memoria de Chiquito de la Calzada. Adrián Hernández

Las claves nuevo Generado con IA El 20 de junio se celebrará en Málaga la 'Marcha Cobarde', un homenaje humorístico a Chiquito de la Calzada. La marcha partirá desde la Casa Amarilla y recorrerá la ciudad, invitando a los participantes a caracterizarse y moverse como el humorista. El evento es abierto y festivo, con inscripción previa por redes sociales, y coincide con el 'yellow day', considerado el día más feliz del año. La iniciativa busca reunir a la ciudadanía en una celebración colectiva del humor, la memoria y la cultura local malagueña.

El colectivo artístico And The prepara en Málaga una intervención urbana abierta a la ciudadanía que rendirá homenaje a Chiquito de la Calzada desde una perspectiva divertida y representativa. La propuesta, bautizada como Marcha Cobarde, se celebrará el próximo 20 de junio a las 19.30 horas y aspira a reunir a cientos de participantes caracterizados al estilo del célebre humorista.

El director, actor y portavoz del proyecto, Ignacio Nacho, define la iniciativa como “un encuentro abierto con trasfondo artístico y espíritu festivo”, enmarcado dentro de un festival multidisciplinar que tendrá lugar durante el festival de La Casa Amarilla y marcará el cierre del mismo.

La marcha partirá desde la Casa Amarilla y recorrerá la ciudad en forma de comitiva colectiva. La organización invita a los asistentes a acudir con elementos característicos del universo “chiquitano” (calvas postizas, corbatas llamativas o patillas exageradas) y, sobre todo, a adoptar una actitud corporal inspirada en su singular forma de moverse y expresarse.

“Se trata de hacer ruido, de salir a la calle y de compartir una experiencia distinta lejos de las pantallas”, explica Nacho, quien subraya el carácter inclusivo del evento.

La participación será libre, previa inscripción a través de redes sociales, donde los interesados recibirán una acreditación simbólica como integrantes de la marcha y como “cobardes”.

Desde el colectivo, la artista Carmen Ojeda destaca el enfoque creativo de la propuesta: “Nos gustan los eventos originales, que nos hagan reír y disfrutar”.

Ojeda también señala que el componente identitario del homenaje facilitará la implicación ciudadana, puesto que “cualquiera que conozca a este personaje y sea malagueño se va a querer unir”.

La cita coincide con el denominado yellow day, considerado popularmente como el día más feliz del año, y servirá como acto de clausura del festival. La organización confía en que la respuesta del público convierta la iniciativa en una celebración colectiva del humor, la memoria y la cultura local.