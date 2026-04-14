La 'Marcha Cobarde' llenará de humor las calles de Málaga en memoria de Chiquito de la Calzada el próximo 20 de junio
El colectivo artístico And The invita a todos los malagueños a participar en este desfile como cierre del festival de La Casa Amarilla.
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Las claves
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El 20 de junio se celebrará en Málaga la 'Marcha Cobarde', un homenaje humorístico a Chiquito de la Calzada.
La marcha partirá desde la Casa Amarilla y recorrerá la ciudad, invitando a los participantes a caracterizarse y moverse como el humorista.
El evento es abierto y festivo, con inscripción previa por redes sociales, y coincide con el 'yellow day', considerado el día más feliz del año.
La iniciativa busca reunir a la ciudadanía en una celebración colectiva del humor, la memoria y la cultura local malagueña.
El colectivo artístico And The prepara en Málaga una intervención urbana abierta a la ciudadanía que rendirá homenaje a Chiquito de la Calzada desde una perspectiva divertida y representativa. La propuesta, bautizada como Marcha Cobarde, se celebrará el próximo 20 de junio a las 19.30 horas y aspira a reunir a cientos de participantes caracterizados al estilo del célebre humorista.
El director, actor y portavoz del proyecto, Ignacio Nacho, define la iniciativa como “un encuentro abierto con trasfondo artístico y espíritu festivo”, enmarcado dentro de un festival multidisciplinar que tendrá lugar durante el festival de La Casa Amarilla y marcará el cierre del mismo.
La marcha partirá desde la Casa Amarilla y recorrerá la ciudad en forma de comitiva colectiva. La organización invita a los asistentes a acudir con elementos característicos del universo “chiquitano” (calvas postizas, corbatas llamativas o patillas exageradas) y, sobre todo, a adoptar una actitud corporal inspirada en su singular forma de moverse y expresarse.
“Se trata de hacer ruido, de salir a la calle y de compartir una experiencia distinta lejos de las pantallas”, explica Nacho, quien subraya el carácter inclusivo del evento.
La participación será libre, previa inscripción a través de redes sociales, donde los interesados recibirán una acreditación simbólica como integrantes de la marcha y como “cobardes”.
Desde el colectivo, la artista Carmen Ojeda destaca el enfoque creativo de la propuesta: “Nos gustan los eventos originales, que nos hagan reír y disfrutar”.
Ojeda también señala que el componente identitario del homenaje facilitará la implicación ciudadana, puesto que “cualquiera que conozca a este personaje y sea malagueño se va a querer unir”.
La cita coincide con el denominado yellow day, considerado popularmente como el día más feliz del año, y servirá como acto de clausura del festival. La organización confía en que la respuesta del público convierta la iniciativa en una celebración colectiva del humor, la memoria y la cultura local.