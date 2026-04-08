Urbanismo colapsado: Con Málaga denuncia casi 13.000 procedimientos por infracciones bloqueados

Las claves nuevo Generado con IA La Gerencia de Urbanismo de Málaga acumula 12.823 procedimientos por infracciones urbanísticas, de los cuales el 70% no ha pasado de las fases preliminares. Solo 1.140 procedimientos han llegado a fases de ejecución o demolición y menos de un centenar ha concluido en sanción económica. Con Málaga denuncia la falta de medios y acusa al Ayuntamiento de favorecer un modelo de "urbanismo salvaje" y de bloquear la tramitación de expedientes. El grupo municipal exige una comisión de investigación urgente y un refuerzo real de recursos en la Gerencia de Urbanismo para abordar el colapso.

La Gerencia de Urbanismo de Málaga admite la acumulación de más de 12.000 procedimientos por infracciones urbanísticas.

El dato oficial ha sido dado a conocer este martes por el grupo municipal Con Málaga tras disponer de una respuesta formal por parte del organismo público. En la relación aportada se desglosan un total 12.823 referencias. De ellas, 896 se vinculan a demoliciones, ya sea para restablecimiento o ejecución;

Ante esta estadística, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha acusado al Ayuntamiento de haber convertido la disciplina urbanística en un embudo, con miles de supuestos sin tramitar.

Según los datos manejados, esos procedimientos se corresponden con 9.711 expedientes distintos.

Lo más llamativo, apunta, es que unos 8.700 procedimientos —alrededor del 70%— "ni siquiera han pasado de las fases preliminares", lo que a su juicio evidencia que el sistema de disciplina urbanística "está absolutamente colapsado y no está funcionando".

De todos esos procedimientos, solo 1.140 (en torno al 9%) habrían llegado a fases de ejecución material o demolición, 618 estarían en fase de incoación sancionadora y apenas “alrededor de un centenar” se habrían traducido en multas o ejecuciones económicas.

De los 7.000 expedientes de ayer a los 12.823 de hoy

Morillas compara esta situación con la que llevó al Ayuntamiento a crear una comisión de investigación en 2018, cuando se detectó un atasco de unos 7.000 expedientes sancionadores en Urbanismo.

Aquella comisión —centrada en las infracciones entre 2006 y 2016— ya puso en entredicho la labor de control municipal e incluso recogió testimonios sobre una decisión política de dejar morir los expedientes hasta su caducidad.

Ocho años después, denuncia la edil, el problema no solo no se habría resuelto, sino que se habría agrandado.

"Hoy no hablamos de 7.000, sino de 12.823 procedimientos que no se están tramitando, que están bloqueados", subraya. Hay que recordar que la propia jefa del servicio jurídico de Disciplina Urbanística llegó a alertar en la comisión de investigación de la existencia de "injerencias políticas".

Para la portavoz de Con Málaga, la acumulación de procedimientos encaja en un modelo de "urbanismo salvaje" que, dice, ha consolidado el Partido Popular en la ciudad.

"Por un lado, hay un urbanismo supeditado a los intereses económicos de unos pocos y, por otro, una barra libre para las infracciones urbanísticas, porque menos de un centenar concluye en sanción y siete de cada diez expedientes ni siquiera pasan de las fases preliminares", critica.

Morillas vincula el atasco con la falta de medios. Recuerda que en 2018 ya se señaló que el servicio de inspección contaba únicamente con tres inspectores para toda Málaga y asegura que, a día de hoy, esa cifra no se ha incrementado.

A su juicio, no se trata solo de un problema de gestión, sino de un problema real de recursos materiales y humanos para acometer la actividad inspectora y para que prime la legalidad urbanística en la ciudad.

Lo que pide Con Málaga

Ante este escenario, el grupo municipal anuncia dos exigencias inmediatas. Por un lado, la creación de una nueva Comisión de Investigación urgente en el seno del Ayuntamiento que analice qué está ocurriendo en el servicio de Disciplina Urbanística, revise el estado de esos 12.823 procedimientos y, en su caso, depure responsabilidades políticas y técnicas.

Por otro, reclama que el gobierno local apruebe un refuerzo real de recursos en la Gerencia de Urbanismo: más personal inspector, más técnicos y mejores medios materiales para poder tramitar las infracciones en plazo y ejecutar las órdenes de demolición o restitución cuando proceda.