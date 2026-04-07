Así se transforma Málaga en laboratorio digital del turismo gracias a la nueva plataforma inteligente

Un grupo de turistas observan Málaga desde el mirador de La Alcazaba.

Las claves nuevo Generado con IA Málaga impulsa su estrategia como destino turístico inteligente con una nueva Plataforma Inteligente de Destino (PIDM 2024), adjudicada a T-Systems ITC Iberia por 1,77 millones de euros. La plataforma centralizará la captación, gestión y análisis de datos turísticos, integrando soluciones existentes y nuevos módulos avanzados como business intelligence y analítica predictiva. Incluye herramientas para gestión ambiental, impacto económico, seguridad, accesibilidad, reputación y segmentación de visitantes, además de apps para turistas y profesionales del sector. El sistema está diseñado para interoperar con otros destinos turísticos inteligentes y ser reutilizable por otras ciudades, reforzando a Málaga como laboratorio de innovación turística.

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su estrategia como destino turístico inteligente con la formalización del contrato para el desarrollo, implantación y puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destino Málaga (PIDM 2024), un sistema multimodular que centralizará la captación, gestión y explotación de datos turísticos de la ciudad.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa T-Systems ITC Iberia, S.A.U. por un importe de 1.772.588,11 euros (IVA incluido) y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Según el pliego de prescripciones técnicas, la PIDM 2024 se enmarca en la convocatoria estatal de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, financiadas con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo es desplegar una plataforma de gestión del destino que permita integrar las soluciones ya existentes, incorporar nuevos módulos avanzados y conectarse con el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) impulsada por Segittur.

El contrato contempla el diseño, desarrollo e implantación de una arquitectura en la nube con diferentes capas (adquisición de datos, conocimiento, integración, servicios y gobernanza) sobre la que se construirán los distintos módulos funcionales.

Entre ellos destacan una solución de business intelligence, analítica predictiva y prescriptiva, cuadros de mando de rendimiento del destino turístico inteligente, herramientas de gestión de datos, así como una app del turista, un portal de destino, un asistente inteligente de viaje y una app profesional para los agentes del sector.

El pliego despliega, además, numerosos módulos verticales orientados a la gestión de aspectos clave del turismo en Málaga: medición de parámetros ambientales, impacto económico del turismo a nivel local, saturación de espacios, seguridad pública, accesibilidad universal, turismo MICE, reputación online, percepciones ciudadanas, madurez digital de las pymes o motor de recomendación de destino, entre otros.

Todo ello se apoyará en un modelo de gobernanza del dato que normalizará, depurará y enriquecerá las fuentes de información que alimentan la plataforma, garantizando la calidad, la interoperabilidad y el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La PIDM 2024 incluye también módulos específicos para la gestión de campañas de promoción, CRM y fidelización, con indicadores como perfil del visitante, tasa de retención, canales de comunicación, gasto medio por turista, duración de la estancia, motivaciones del viaje o repetición de visitas.

El Ayuntamiento quiere utilizar estos datos para personalizar estrategias, mejorar la segmentación y evaluar el impacto de sus acciones promocionales sobre la demanda turística.

Otro de los ejes del proyecto es la interoperabilidad con otros destinos de la red de destinos turísticos inteligentes y la posibilidad de compartir módulos y sinergias con ciudades como Sevilla, Santander o Valencia, así como con Turismo Costa del Sol.

Ser reutilizada

La documentación municipal subraya que la plataforma está diseñada para poder ser reutilizada por otros destinos y para integrarse con el nodo central de Segittur, reforzando así la posición de Málaga como laboratorio urbano de innovación turística.

Además de la vertiente tecnológica, el pliego dedica apartados específicos a la accesibilidad, usabilidad, experiencia de usuario, imagen corporativa y cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación, como la igualdad de género, la cohesión territorial y la transición ecológica.