Málaga reserva 700 invitaciones para mayores y 500 para personas con discapacidad en Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga reserva 700 invitaciones para mayores y 500 para personas con discapacidad durante la Semana Santa. Se habilitarán dos tribunas accesibles en la plaza de la Marina, una para mayores y otra para personas con discapacidad y sus acompañantes. La distribución de invitaciones para mayores se canaliza a través de 69 asociaciones, residencias y entidades colaboradoras. El dispositivo incluye atención personalizada, transporte y aseos adaptados, fomentando la participación y accesibilidad de estos colectivos en las celebraciones.

El Ayuntamiento, a través del Área de Derechos Sociales y en colaboración con la Agrupación de Cofradías, volverá a habilitar este año dos tribunas en la plaza de la Marina para mayores y personas con discapacidad, con una previsión de hasta 1.200 asistentes a lo largo de la semana. El objetivo es hacer llegar de una forma más sencilla a estos colectivos la Semana Santa.

Uno de esos espacios está reservado para personas mayores, una iniciativa en marcha desde 2007 que dispone de un centenar de sillas. Se enmarca en el programa municipal de promoción del ocio para este colectivo, con el objetivo de fomentar la participación social y combatir la soledad, integrándolos en citas clave de la ciudad como ya ocurre en Carnaval o Feria.

En total, se repartirán 700 invitaciones, a razón de cien por cada jornada procesional entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección. La distribución se ha canalizado a través de 69 asociaciones vinculadas al Consejo Sectorial de Personas Mayores, además de residencias y entidades colaboradoras del área.

Junto a esta tribuna, el Consistorio habilitará otro espacio accesible dirigido a personas con discapacidad y sus acompañantes, también en la plaza de la Marina. Este dispositivo, gestionado por Cruz Roja, incluye atención telefónica, organización del transporte y acompañamiento durante la asistencia a los desfiles.

Para este segundo espacio se han previsto 500 invitaciones a lo largo de la semana, con un equipo diario formado por ocho voluntarios y dos responsables. Además, la Diputación facilitará el acceso a aseos adaptados en su sede cercana, completando así un dispositivo orientado a garantizar la accesibilidad.

La iniciativa se integra en la estrategia municipal de accesibilidad universal, con el foco puesto en la autonomía personal y la participación en la vida pública, también en uno de los momentos más señalados del calendario malagueño.