Málaga impulsa la regeneración del histórico Cementerio de San Miguel con 2,6 millones

El Ayuntamiento de Málaga se pone manos a la obra para impulsar una ambiciosa puesta en valor del Cementerio Histórico de San Miguel.

La empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) acaba de activar el concurso de contratación de los trabajos de repavimentación y mejoras del cementerio, que van a suponer una inversión próxima a los 2,6 millones de euros (IVA incluido).

De acuerdo con la información aportada desde el Consistorio, el plan de acción incluye la adecuación de todos los viales y zonas peatonales, la dotación de una pavimentación homogénea, la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental, la renovación de la red de saneamiento y la incorporación de una red de pluviales que garantice la correcta evacuación del agua de lluvia.

Esta operación forma parte del plan Conecta_Málaga, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión económica, social y territorial (EDIL), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

Las obras tienen un plazo de ejecución de diez meses. Y las empresas que quieran optar a este contrato tienen hasta el 7 de abril para presentar sus ofertas.

En esta primera fase se ejecutará la renovación de la pavimentación existente en los viales y zonas peatonales del cementerio, que actualmente presenta un alto grado de heterogeneidad al combinarse superficies originales con reparaciones posteriores, garantizando donde sea posible las baldosas colocadas a principios del siglo XX y, en el resto, la disposición de elementos similares.

Además, se aprovecharán estos trabajos para instalar una nueva red de aguas pluviales, así como de un nuevo sistema de iluminación.

Protección al patrimonio

Todos los materiales deberán ser compatibles con el carácter patrimonial del cementerio, respetando la estética del lugar, los materiales tradicionales existentes y los elementos de valor histórico-artístico.

En este sentido, durante la ejecución de los trabajos se deberán adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los elementos de valor patrimonial tales como esculturas, lápidas o mausoleos. Igualmente, se deberá garantizar la vigilancia arqueológica durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones.

Estas labores tendrán continuidad con una segunda fase, en la que se acometerá la restauración o reparación de mausoleos, panteones y elementos funerarios existentes, las obras en la capilla y edificios auxiliares del cementerio y la renovación de las zonas ajardinadas no adyacentes a los viales objeto de actuación.

El proyecto está incluido en el plan Conecta_Málaga, que contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad (Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero), y que ha obtenido un importe de casi 12 millones de euros.

No obstante, las actuaciones recogidas suponen una inversión total de 30 millones de euros. El resto hasta alcanzar dicho importe será asumido con recursos propios del Consistorio y de los fondos europeos que se puedan conseguir por sobreejecución.