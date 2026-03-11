Comienza el montaje de las polémicas estatuas del Puerto de Málaga: los leones de Ginés Serrán ya se han instalado

El autor de las esculturas, con uno de sus leones. EFE

El puerto de Málaga ha comenzado a instalar el controvertido conjunto escultórico que se ubicará en su acceso. Las primeras piezas en colocarse han sido los dos leones y está previsto que a lo largo de esta misma semana se sitúen también las figuras de Venus y Neptuno. La primera alcanzará una altura total de 8,5 metros, incluido un pedestal de tres metros, mientras que la segunda llegará hasta los 10,5 metros.

Los trabajos coinciden con la celebración del Festival de Cine de Málaga y se desarrollan en la entrada del recinto portuario, a pocos metros del centro histórico. El proyecto llega precedido de una notable polémica por el tamaño de estas esculturas de dioses romanos en bronce. La controversia incluso ha trascendido al ámbito internacional y fue recogida por el diario británico The Times, que comparó su estética con la de “superhéroes de cómic”.

Para colocar las piezas fue necesario retirar previamente una de las anclas decorativas situadas en la zona. Tras la instalación de los leones, numerosos ciudadanos que pasaban por el lugar se acercaron a observar las figuras y a fotografiarse junto a ellas. Representan a Cecil y a su hijo Xanda, dos leones de 1,88 metros de altura, más de tres metros de longitud y unos 750 kilos de peso cada uno.

El autor del conjunto, titulado Las columnas del mar, es el escultor, pintor y antropólogo Ginés Serrán (Ceuta, 1949), quien ha supervisado personalmente los trabajos. Según ha explicado a EFE, la inspiración para estas figuras procede de la historia de unos leones de una reserva natural de Zimbabue. El ejemplar adulto fue abatido por un médico estadounidense aficionado a la caza furtiva.

Aquel facultativo llegó a fotografiarse junto al animal muerto y la difusión de la imagen provocó una fuerte reacción pública. Las críticas llegaron incluso desde actores de Hollywood y el episodio derivó en un escándalo con consecuencias para la trayectoria profesional del médico. El artista ha querido que, simbólicamente, aquellos leones perduren a través de estas esculturas.

Las piezas están realizadas con una aleación de bronce de larga duración y buscan transmitir un mensaje en defensa del respeto hacia la vida animal. Serrán ha cedido gratuitamente la exposición de las cuatro esculturas que componen el conjunto. El proyecto, no obstante, permanecerá instalado solo durante seis meses y no durante los 25 años inicialmente previstos.

La reducción del plazo llega tras la polémica suscitada en distintos ámbitos culturales y sociales de la ciudad. Entre las entidades críticas se encuentran la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales. También han expresado su rechazo distintos partidos políticos y sindicatos.

Estas instituciones consideran que el proyecto supone “una nueva barrera” en el entorno portuario. Critican la presencia de “desmesuradas esculturas de bronce ubicadas sobre altos y macizos pedestales de hormigón”. A su juicio, el resultado aproximaría el puerto “más a un parque de atracciones”.

Las mismas entidades han calificado las obras como un “pseudo-neoclasicismo pretencioso” con un claro componente “kitsch”. Consideran que su estética recuerda al imaginario de los cómics de superhéroes del universo Marvel. Frente a estas críticas, el artista ha defendido que las esculturas acabarán convirtiéndose en un icono de la ciudad.

En ese sentido, Serrán ha recordado la polémica que en su día despertó la escultura del David de Miguel Ángel en la Florencia de la época. Según explicó, algunos sectores criticaron entonces tanto el tamaño de la figura como su desnudez. Hoy, sin embargo, es una de las esculturas más conocidas del mundo.

Dentro del conjunto que llegará al puerto, la figura de Neptuno sostiene una red de pesca de bronce recubierta con capas de pan de oro y pesa alrededor de dos toneladas. La pieza denominada Venus del sol, que porta una esfera simbólica del astro, alcanza una tonelada. Ambas esculturas están valoradas en más de tres millones de euros.

Las dos piezas han sido trasladadas desde el estudio del artista en China para su exhibición en Málaga. A lo largo de los últimos 25 años, Serrán ha realizado una treintena de esculturas monumentales. Su trayectoria artística se extiende durante 48 años y le ha llevado a exponer en cinco continentes.

El escultor ha participado en 250 exposiciones en 23 países, de las cuales 130 han sido individuales. De ese total, 60 se han celebrado en Japón. Durante su carrera ha vendido alrededor de 1.500 obras en 60 países.