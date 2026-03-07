Demolerán el antiguo edificio de Telefónica en la Alameda de Capuchinos de Málaga para levantar 40 viviendas

El diseño reducirá el impacto visual en las medianeras expuestas, obligando a tratarlas como fachadas para mejorar la integración urbana.

El antiguo edificio de Telefónica en la Alameda de Capuchinos 43 tiene los días contados. La sociedad INDES Technics & Solutions, S.L., que adquirió el inmueble a finales de 2024, está promoviendo un Estudio de Detalle para demolerlo y levantar en su lugar un nuevo edificio de planta baja más cuatro alturas, con capacidad para 40 viviendas.

​La parcela tiene 692,71 metros cuadrados de suelo y está hoy ocupada al 100% por un edificio de oficinas de Telefónica construido en 1967, con uso industrial/oficinas y unos 2.533 metros cuadrados construidos.

La compañía dejará su actividad en los próximos meses y el inmueble será demolido mediante un proyecto específico de derribo, paso previo para la nueva edificación.

​Según la certificación registral y catastral incorporada al Estudio de Detalle, Telefónica de España, S.A. figura como antigua titular de la finca, mientras que INDES Technics & Solutions, S.L. pasó a ser propietaria del 100% del pleno dominio tras una compraventa formalizada en Madrid el 30 de diciembre de 2024.

​El suelo se clasifica como urbano consolidado y se califica con la ordenanza de Manzana Cerrada (MC), destinada a conjuntos residenciales plurifamiliares de media densidad en el ensanche del casco histórico.

El documento dibuja un volumen que ocupa toda la parcela en planta baja y bajo rasante, mientras que a partir de primera planta se retranquea una parte de la huella mediante patios interiores para no superar ese 75% y reducir el impacto sobre la edificación colindante en ordenanza CTP‑2, de menor altura.

​Viviendas, hotel o uso mixto

El uso pormenorizado principal de la parcela es residencial, pero el PGOU admite una amplia gama de usos compatibles y alternativos: terciario (incluido el uso hotelero), equipamientos comunitarios —salvo cementerios, tanatorios o crematorios—, aparcamientos y determinados usos productivos en planta baja.

De hecho, la memoria incluye un plano específico titulado Propuesta para uso hotelero–no vinculante, que apunta a la posibilidad de implantar un hotel o un producto híbrido (por ejemplo, apartamentos turísticos o residencia con servicios) dentro de los parámetros de la ordenanza.

En cuanto a aparcamiento, la dotación mínima exigida es de 1,5 plazas por vivienda, con un estándar de al menos 1,5 plazas por cada 100 metros cuadrados de techo de uso residencial, mientras que para otros usos se remite al artículo 6.7.4 del PGOU. La volumetría propuesta permite un sótano ocupando el 100% del solar, lo que hace viable un garaje bajo rasante acorde a esas exigencias.

​Uno de los aspectos destacables es el tratamiento de las medianeras. El edificio de Telefónica presenta grandes testeros vistos hacia las parcelas colindantes; la nueva ordenación reduce la longitud de medianeras expuestas y obliga a tratarlas “a modo de fachada”, mediante acabados decorativos de pintura u otros sistemas, para mejorar la integración urbana.