Vía libre para la construcción del Caixaforum Málaga: las obras arrancan antes de junio y abrirá sus puertas en 2028

La construcción del ambicioso Caixaforum de Málaga, que destaca por su moderno y vanguardista diseño, ya tiene fecha de inicio.

La Fundación la Caixa ha informado este miércoles de que tras obtener la licencia por parte de la Gerencia de Urbanismo tiene intención de poner en marcha los trabajos antes del próximo mes de junio, con el objetivo de que abra sus puertas en 2028.

Atendiendo a este calendario, el impulso definitivo de este simbólico proyecto cultural, cuyas bases empezaron a asentarse a principios del año 2023, entra de lleno en la cuenta atrás.

De acuerdo con los datos manejados por la entidad promotora, la inversión estimada ronda los 30 millones de euros.

La Fundación la Caixa ha realizado un concurso de empresas constructoras para realizar las obras, siendo la adjudicataria final una unión temporal de empresas integrada por Sacyr, junto con la malagueña Guamar.

El equipamiento, que se levantará en la parcela de la plaza Manuel Azaña, situada justo enfrente de la Comisaría de la Policía Nacional, tendrá un techo edificado de más de 9.400 metros cuadrados. Hay que incluir aparcamiento soterrado para 101 plazas.

El edificio, que tendrá forma de gota de agua, dará cabida a dos grandes salas de exposiciones, auditorio y salas polivalentes en primera planta.

Dispondrá también de espacio educativo, una cafetería-restaurante y una tienda-librería en la planta baja, así como de un aparcamiento subterráneo en rotación, que será gestionado directamente por Fundación la Caixa.

Los creadores del diseño optan por un diseño que "fertiliza el territorio" y en el que resalta la singular cubierta. Más allá del plano estético, la misma actuará como refugio climático, ya que el inmueble se orientará siguiendo todo el recorrido del arco solar para formar una cadencia de secciones que permitirán modular la incidencia del sol según las estaciones del año.

Entre los detalles cabe resaltar que la cubierta dispone de un cromatismo "inspirado en Sorolla". La cubierta estará integrada por cerámica cromada con colores característicos de la ciudad.

Parque

La operación del Caixaforum incluye la creación de un gran espacio libre que articulará el entorno del futuro centro cultural. La actuación supone una inversión de 515.000 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

​

El objetivo es transformar el vacío existente en un parque concebido como extensión exterior del edificio CaixaForum, resolviendo de manera integrada la parcela edificable y dos franjas colindantes: una ampliación del viario hacia el oeste, en dirección a la calle Juan Carlos Onetti, y una actuación en curva hacia el sureste que abre el ámbito a la plaza Manuel Azaña.

El parque se diseña como un paisaje topográfico "suave", con colinas verdes, caminos peatonales y una gestión muy cuidada del agua y del suelo.