El Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga cierra el 2025 con más de 17 millones de visitas

Las claves nuevo Generado con IA Plaza Mayor cerró 2025 con más de 17,8 millones de visitantes y una ocupación del 100%, consolidándose como referente comercial y de ocio en Málaga. El centro reforzó su oferta con nuevas aperturas de tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento, y organizó eventos culturales como MálagaCrea Moda y Survival Zombie. En sostenibilidad, Plaza Mayor logró una tasa de reciclaje del 95%, redujo su consumo eléctrico en un 34% y el de agua en un 64% en la última década, obteniendo reconocimientos como la certificación CAEE y el Green Flag Award. Para 2026, Plaza Mayor prevé ampliar su oferta comercial y de ocio, e impulsar nuevas iniciativas de movilidad sostenible y apoyo al comercio local.

Plaza Mayor, el centro comercial gestionado por Sonae Sierra, concluye 2025 con resultados muy favorables, reafirmando su posición como uno de los referentes comerciales y de ocio de Málaga, según han informado a través de un comunicado.

A lo largo del año, el complejo superó los 17,8 millones de visitantes y mantuvo una ocupación del 100%, lo que evidencia la solidez de su oferta y su capacidad para atraer tanto al público local como a los visitantes.

En 2025, Plaza Mayor reforzó su oferta con nuevas aperturas, como Sprinter, Shifu Ramen, Basketball Emotion, Tiger, Lucciano’s, Joyería Sánchez, Boston y nuevas propuestas de restauración y ocio como La Cheesquería, Happy Corn, Matchaï y Llao Llao, sumando marcas en moda, belleza y gastronomía.

Un espacio de ocio y cultura en el corazón de Málaga

Más allá de las aperturas comerciales, Plaza Mayor ha reforzado su propuesta como destino de ocio y cultura. En 2025, el centro se consolidó como un punto de encuentro para residentes y turistas, combinando moda, gastronomía y ocio en un entorno único.

En este sentido, Plaza Mayor ha acogido eventos de gran impacto como MálagaCrea Moda, una muestra cultural que promueve la creatividad joven y acerca al público propuestas artísticas en un entorno accesible. Este evento consolidó su rol como dinamizador cultural y su compromiso con la Comunidad.

Además, el centro fue escenario de Survival Zombie, un evento inmersivo que transformó Plaza Mayor en un espacio interactivo, atrayendo a miles de participantes. Estas experiencias culturales refuerzan la propuesta diferencial de Plaza Mayor, posicionándolo como un destino de ocio experiencial en la provincia.

Compromiso con la sostenibilidad: resultados tangibles

Sostenibilidad ha sido un pilar clave para Plaza Mayor en 2025. El centro alcanzó una tasa de reciclaje del 95% gracias a sistemas eficaces de separación selectiva y a la colaboración activa de operadores y visitantes.

En términos de eficiencia energética, Plaza Mayor redujo su consumo eléctrico en un 34% en la última década, fruto de inversiones en iluminación eficiente, optimización de climatización y mejoras tecnológicas.

La gestión responsable del agua ha sido otro aspecto fundamental, con una reducción del 64% en el consumo en los últimos diez años, gracias a sistemas avanzados de control y mantenimiento eficiente.

Además, Plaza Mayor ha sido reconocido por su compromiso ambiental con la obtención de la certificación CAEE y el Green Flag Award por sus Jardines Sostenibles, que no solo fomentan la biodiversidad y la conservación del entorno natural, sino que también sirven como escenarios para iniciativas culturales y de concienciación ambiental.

Un ejemplo reciente de ello es Mediterraneum, una experiencia artística y sensorial celebrada en estos jardines, que invitó a reflexionar sobre la protección del Mar Mediterráneo a través del arte, la luz y la tecnología.

De cara a 2026, Plaza Mayor seguirá ampliando su oferta en tiendas, restauración y ocio, manteniendo su rol como un destino integral para todos los públicos. El centro continuará con su compromiso con la sostenibilidad, implementando nuevas iniciativas en movilidad sostenible y comercio local, consolidándose como un referente en el sector retail.