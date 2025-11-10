Revolución en el urbanismo de Málaga: acuerdo para aplicar la inteligencia artificial en varios trámites

Alicia Izquierdo y Carmen Casero, este lunes, en rueda de prensa. Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga firma un convenio con Accenture para implantar inteligencia artificial en la tramitación urbanística. El proyecto busca automatizar la elaboración de Informes Urbanísticos de Calificación y de Viabilidad de Uso, que generan unos 1.200 expedientes al año. La herramienta AlexandrIA generará borradores técnicos de informes, que serán revisados y validados por técnicos municipales. La iniciativa pretende agilizar la concesión de licencias urbanísticas, permitiendo que se otorguen en semanas y consolidando a Málaga como referente en innovación urbanística.

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por introducir la innovación y las nuevas tecnologías en la tramitación de los expedientes urbanísticos avanza.

Con este objetivo, el Consejo de Urbanismo que tiene lugar este jueves, 13 de noviembre, va a dar luz verde a la firma de un convenio con la empresa tecnológica Accenture para implantar la inteligencia artificial en la tramitación urbanística.

Esta medida, que se impulsa de forma conjunta con el Área de Innovación, se enmarca en los procesos que ha implantado Urbanismo en los últimos meses para la agilización de trámites.

Entre ellos destaca la modificación de la ordenanza de expedición de licencias, cuya publicación definitiva se espera para antes de que finalice el año.

El nuevo texto abre la puerta a que los promotores privados puedan firmar acuerdos con entidades externas para tramitar la concesión de licencias, descargando de este modo a los funcionarios de Urbanismo. No obstante, la firma final de los permisos de obra seguirá estando en manos de los empleados públicos.

El objetivo que se marca el equipo de gobierno es que las licencias puedan otorgarse en semanas, rebajando de manera clara los tiempos actuales.

El acuerdo con Accenture cuenta con una vigencia de 4 meses y no contempla contraprestación económica por parte del Ayuntamiento. El mismo permitirá poner en marcha una prueba de concepto basada en inteligencia artificial generativa aplicada a los informes urbanísticos.

El proyecto tiene como objetivo automatizar la elaboración de los Informes Urbanísticos de Calificación y de Viabilidad de Uso, que actualmente generan alrededor de 1.200 expedientes anuales.

La herramienta de IA, denominada AlexandrIA, elaborará de forma automática un borrador técnico que posteriormente será revisado y validado por los técnicos municipales.

Con esta colaboración, Málaga refuerza su posición como referente nacional en innovación aplicada al urbanismo para avanzar hacia una administración más ágil, eficiente y basada en datos.