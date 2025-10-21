Las ratas y el abandono del viejo Correos de Málaga, que sigue soñando con convertirse en hotel de lujo

El edificio, cerrado hace más de 15 años, ha sido objeto de ocupaciones ilegales y enfrenta multas por no atender las reclamaciones de desratización.

El Ayuntamiento de Málaga ha advertido a los propietarios del edificio de Correos sobre la proliferación de ratas, iniciando un expediente sancionador.

El antiguo edificio de Correos en Málaga, propiedad del grupo inversor Nitsba Spain desde 2020, sigue sin transformarse en el hotel de 5 estrellas planeado.

El antiguo edificio de Correos, icónico inmueble que se levanta en la antesala misma de la Alameda Principal, sigue languideciendo, a la espera de protagonizar una extraordinaria metamorfosis que le permita pasar de construcción casi ruinosa a un hotel de 5 estrellas gran lujo.

Este es el ambicioso propósito del grupo inversor de origen israelí, Nitsba Spain, que desde principios de 2020 es propietario del complejo.

El problema con el que se encuentra es que pasan ya 70 meses desde ese hito, que le obligó a desembolsar 23,5 millones de euros a la Junta de Andalucía, sin que exista una hoja de ruta certera respecto a los tiempos que ha de esperar aún antes de intervenir.

El paso de los años deja entrever las arrugas que presenta la que fuera sede del organismo público, que cerró sus puertas hace más de 15 años. Son varios ya los episodios de okupas que se han asentado dentro del recinto de Correos, aunque sin acceder al inmueble propiamente dicho.

Detalle del 'alojamiento' improvisado ejecutado dentro del perímetro del edificio de Correos de Málaga.

A estos ejemplos hay que sumar ahora el hecho de que la propiedad es una de las cuatro que están advertidas con sanciones de varios miles de euros por parte del Ayuntamiento de Málaga, que le exige intervenir de manera inmediata para evitar la presencia y proliferación de ratas y otros roedores.

Según informó este pasado domingo el Consistorio, el de Correos es uno de los propietarios apercibidos con multas después de que hayan hecho caso omiso a las reclamaciones municipales.

La Casona del Parque incluye Correos como uno de los inmuebles sobre el que pesa el inicio de un expediente sancionador. Hay otras dos parcelas o edificios en la misma situación: uno en la calle Coín, en el distrito de Cruz del Humilladero; el otro, en la calle Ancha del Carmen, en el Centro.

A todos ellos hay que sumar un cuarto que sí ha recibido ya una propuesta de multa de 3.005,06 euros. Se trata de un solar situado en la Carretera de Olías, en el distrito Este.

La propiedad de Correos informa de que ya se ha remitido al Consistorio documentación sobre el contrato firmado con una empresa externa especializada en plagas, que ya ha instalado cajas de trampas. Asimismo, aluden a que, según el técnico de esta firma, "dentro del edificio no había restos".

Estos casos ponen de relieve la decisión del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol de reforzar su atención sobre los propietarios de solares e inmuebles, de manera que cumplan con la obligación normativa de aplicar medidas de desinfección y desratización.

La pretensión no es otra que evitar la presencia de roedores y su propagación a espacios públicos del entorno.

De hecho, esta vuelta de tuerca ha hecho que en lo que va de año hayan sido apremiados una treintena de dueños de 24 parcelas y edificios. Como consecuencia, 15 de los apercibidos han intervenido, afrontando la desratización del terreno con una empresa especializada. Por ello, esos expedientes han sido archivados.