Un colegio de Málaga crea una 'mini calle Larios' navideña para los pequeños pacientes del Hospital Materno

El espectáculo de luces y música de la calle Larios de Málaga siempre saca sonrisas y algún que otro bailoteo en cualquiera de los pases. Familias con pequeños o parejas de ancianos se balancean con gracia a ritmo del Burrito Sabanero de David Bisbal o All I want for xmas de Mariah Carey y, por unos minutos, se olvidan de los problemas que tengan en casa.

Aunque la idea suene loca, el colegio El Divino Pastor de Málaga ha logrado trasladar las luces de calle Larios al pasillo de Pediatría precisamente para tratar de transmitir esa sensación a todos esos niños que pasen por allí y que, por desgracia, están viviendo unas Navidades difíciles.

Su conserje, José Páez ha creado una pequeña calle Larios en miniatura para alegrar el ambiente del hospital por Navidad. Los grandes suertudos en disfrutar del primer pase este martes han sido los pacientes de la planta de Oncología Infantil, quienes han alucinado con esta creación que les ha acercado un pedacito de la Navidad malagueña.

La pequeña Alma, de solo nueve años, comentaba con los ojos vidriosos "lo guay" que le había parecido el espectáculo y agradecía a su creador y a toda la organización lo mucho que se lo habían "currado".

Acompañados de personal sanitario y familiares, los más pequeños han realizado un recorrido precioso a través de la Navidad por el hospital: entre los elementos decorativos, un muñeco de nieve, un trineo llevado por renos, un cascanueces y una galleta de jengibre. Todo ello se ha dispuesto por el hall. Pero la verdadera sorpresa estaba al final. Al compás de villancicos, los niños de la sección de Oncología se lo han pasado en grande en esta calle Larios improvisada donde también ha sonado Mariah Carey.

La iniciativa promovida, por la asociación AVOI y el colegio Divino Pastor busca que “disfruten los niños”, y así lo ha explicado José Páez, el conserje, que también es miembro de la asociación y principal artífice del proyecto, detrás del cual hay muchos meses de trabajo. En concreto, llevan trabajando desde el centro desde septiembre y han colaborado "muchas manos" para darle forma.

Páez ha aprovechado también la presencia de los medios para pedir la creación del “día escolar de la donación de médula ósea y de sangre” con el fin de fomentar el conocimiento y la donación desde la infancia “porque hace mucha falta”.

El proyecto cuenta con el total apoyo del hospital, que ha querido crear un entorno más humano y cercano para los niños en estas fechas tan complicadas. Así, también han resaltado la importancia y necesidad de la donación de médula porque “muchos pacientes que padecen enfermedades graves la necesitan”, según ha comentado Esmeralda Núñez, jefa del servicio de pediatría.

Con esta iniciativa, el colegio El Divino Pastor da un paso más en su afán por hacer más felices los días de los pacientes del Materno. Si ya en Semana Santa llevaron sus tronos al centro hospitalario para acercar su tradición a los niños y sus familias, ahora han trabajado duro para alegrarles la Navidad llevando siempre a Málaga "por bandera", ha expresado Páez, quien espera sorprender el año que viene con otro proyecto relacionado con Andalucía.

Las luces de esta 'mini calle Larios' se quedarán en el hospital hasta después de las fiestas, cuando ya vengan los Reyes Magos, y como en la de verdad, se realizarán varios pases diarios. En concreto, a las 12:00 y a las 18:30, con una duración de casi siete minutos para que todos los que visiten el hospital puedan disfrutar de la Navidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presente en el acto de presentación de la iniciativa, también ha querido mostrar su apoyo al proyecto y ha agradecido la sensibilidad y labor a los organizadores. Junto a él también ha acudido el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista.