Paso clave para el hotel de lujo en el viejo Correos de Málaga: se libera de la 'temida' evaluación ambiental

Los promotores del proyecto de transformación del histórico edificio de Correos en un hotel de lujo, con capacidad para unas 200 habitaciones, pueden respirar algo más aliviados. Aunque aún tienen por delante un trecho para allanar por completo el camino para esta operación, acaban de saber que la Consejería de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía admite que la intervención no tiene que ser sometida a evaluación ambiental. Y eso, en términos de plazos, supone un paso gigantesco.

Así al menos lo creen en Nitsba Spain, vinculada a un fondo de inversión israelí, que impulsa esta operación y que se hizo con la propiedad del inmueble a principios de 2020. A cambio, pagó cerca de 21,5 millones de euros a la Junta de Andalucía, su anterior dueña. Casi cinco años después de ese hito, la iniciativa sigue pendiente de quedar plenamente resuelta.

El pronunciamiento de la Administración regional se produce apenas unos meses después de que el Ayuntamiento de Málaga aprobase el Avance del Estudio de Ordenación del Área Homologada del Edificio de Correos. Es este instrumento el que permite sentar las bases para recuperar un inmueble en estado de abandono desde hace más de una década.

Amparo García El interminable parto del hotel de Correos de Málaga

De acuerdo con la propuesta de actuación, el uso hotelero será complementado con una pequeña galería comercial para establecimientos destinados a clientes de alto nivel adquisitivo. Y todo ello en el marco de un edificio "tan singular arquitectónicamente y con tanta importancia en la imagen de la ciudad en su Alameda Principal". Muestra de la envergadura de la iniciativa es que se apunta que la inversión puede rondar los 50 millones de euros.

No obstante, el representante de la empresa promotora, Francisco Ruiz, admite que los detalles finales del complejo quedan pendientes a las conversaciones que aún restan con la Gerencia de Urbanismo y a la futura cadena hotelera. Sobre el particular, ha sido claro al asegurar que será "una super cadena; a eso me comprometí con el Ayuntamiento".

Al tiempo, se habla de manera concreta de que el futuro establecimiento dará cabida a varios restaurantes y salones de reuniones, con el objetivo de asegurar su plena integración en las actividades sociales y empresariales de la ciudad. La propuesta privada recoge también la construcción de dos plantas de sótano para un total de 93 plazas de aparcamiento.

Plazos estimados

Para el desarrollo de la rehabilitación y ampliación del edificio de Correos se propone una etapa de cuatro años, iniciándose su cómputo con la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación que ahora se encuentra en una primera fase de información pública.

Para alcanzar el reto de convertir Correos en un hotel de lujo, se plantea el incremento del techo edificable actualmente permitido en el edificio. En concreto, la misma subirá en 3.866,65 metros cuadrados, aunque "haciendo uso de la volumetría actual del edificio, alcanzando una edificabilidad total de 17.480,45 metros".

El cambio de uso pretendido para Correos conlleva para la ciudad la pérdida de un significativo espacio actualmente calificado como equipamiento. Por este motivo, el propietario se ve obligado a compensar con dos terrenos residencial y hotelero que serán reconvertidos en equipamientos.