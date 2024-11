La cara positiva de la DANA: los influencers Natalia y Carliyo lideran en Málaga una brutal recogida de ayuda humanitaria

Las redes sociales han mostrado en esta crisis por la DANA la peor y la mejor cara de la sociedad. Frente a los bulos y la desinformación, están reinando las acciones solidarias multitudinarias organizadas a través de plataformas como TikTok o Instagram. Precisamente, los influencers Carlos García, más conocido como Carliyo el Nervio, y Natalia Palacios organizaron el pasado domingo a las seis de la tarde una recogida de víveres para los valencianos en el aparcamiento de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga; todo ello sin saber que iban a generar un evento solidario multitudinario.

A las seis menos cuarto, decenas de coches se agolpaban en la zona haciendo ver que miles de personas serían partícipes de esta acción en el parking para ayudar a Valencia. El asfalto dejó de verse en pocos minutos, tapado por miles de botellas de agua mineral, bolsas de ropa, escobones, recogedores, así como palas y productos de higiene personal. Un sinfín de ayuda del pueblo malagueño para los valencianos, que ya han tenido que lamentar más de 200 víctimas mortales por los efectos de la DANA.

La pareja de influencers malagueña habían alquilado un furgón para trasladar todo lo recogido hacia Valencia, donde piensan ayudar con los pies en el barro en diferentes pueblos. Sin embargo, viendo la abismal respuesta de la chavalería malagueña, comenzaron a hacer un llamamiento a camioneros y personas con furgonetas que se animaran a trasladar todo lo recibido hasta Valencia, o al menos hasta los parques de bomberos de la ciudad, que también están recogiendo víveres.

"Yo no me esperaba que iba a venir tanta gente a Málaga. Si alguien tiene una furgoneta o un trailer y se va a ir para Valencia, que venga para acá, porque hay un montón de cosas que no nos podemos llevar ahora mismo", decía Carlos García en su Instagram durante la tarde

Y lo consiguieron. Sobre las nueve y media de la noche llegaba un tráiler gigantesco para cargar todos los productos que quedaban. Una cadena humana muy bien organizada permitió que a las once de la noche el trabajo ya estuviera hecho. "Qué orgullo es ser malagueña", dijo la joven Natalia Palacios, que se vio apoyada de otros creadores de contenido como Patica, Paloma Fernández o Noe la Peskaera, que también estuvieron presentes en la cita.