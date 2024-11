Así fue la noche de Halloween en Málaga: la tristeza por la DANA no espantó a criaturas terroríficas

La noche de Halloween suele llenar los barrios de Málaga de seres fantásticos, pero sobre todo escalofriantes. Vampiros, muertos vivientes y brujas se dan cita en las calles de la ciudad para celebrar este festejo americano que cada vez gana más adeptos en España.

Si bien, este año la fiesta de Halloween se ha vivido diferente, sobre todo desde la mirada de los adultos, que llevaban a sus niños disfrazados a los pocos eventos que han quedado en pie con las suspensiones y aplazamientos de los eventos organizados por el Ayuntamiento de Málaga en señal de luto por los fallecidos por la Danas. Hay que recordar que ya hay más de 150 fallecidos, uno de ellos residente en la provincia de Málaga.

Los hermanos Álvaro y Marco estaban ya disfrazados como payasos a primera hora de la tarde en la Alameda Principal con sus correspondientes cubos con motivos hallowinianos. Su destino era el Muelle 1, que ha seguido adelante con la programación que tenía prevista pese a que el luto oficial en toda España está previsto hasta el día 3 de noviembre. La frase más repetida entre los padres durante el día de Halloween ha sido: "Aunque no tengamos muchas ganas de fiesta, al final esto es para los niños, que ya tenían sus disfraces".

Los dos hermanos. A.R.

Y ellos, sin duda, han sido los protagonistas de la jornada. Los "truco o trato" se oyeron en portales, pero también en comercios, que estaban preparados para dar la bienvenida a estos terribles a la par que pequeños villanos. Era tal la cantidad de niños por el Centro de Málaga que en algunas panaderías, sobre las nueve de la noche, ya se habían quedado sin caramelos.

El plan más repetido entre los jóvenes ha sido "una vuelta de tranquileo". En el caso de Álex e Isa, trabajaban este festivo y han abogado por pasear, ver los originales disfraces de los malagueños y cenar fuera. Eso sí, ella encarnando a una diablesa y él a una terrorífica monja.

Álex e Isa, en la noche de Halloween en Málaga. Alba Rosado

Una idea similar han llevado a cabo también un grupo de estudiantes del colegio de Gamarra. El disfraz de uno de ellos era de legionario "porque me gustan los cuerpos de seguridad". A sus 13 años, celebraban poder pasar esta monstruosa noche en el Mc Donald's con sus amigos... Y sus madres.

"De momento van a todos lados, pero con nosotras", decía la progenitora de uno de ellos a este periódico, lamentando no poder llevarlos a alguna fiesta de las que estaban previstas en un principio. "Qué le vamos a hacer, lo que ha pasado ha sido muy fuerte", proseguía una de ellas.

Los niños de Gamarra. Alba Rosado

Pese a ello, Málaga se ha trabajado cada uno de los disfraces que han salido a la calle. Los había sencillos, apostando por clásicos como los vampiros, momias y zombies, pero se ha podido ver a otros verdaderamente sorprendentes como tiburones que comían humanos o personas capturadas por extraterrestres.

Aunque la noche fue transcurriendo de manera tranquila, no han faltado los ya clásicos huevos estrellados en aceras y coches provenientes de las manos de aquellos que ensucian lo que podría ser una divertida fiesta. Siempre en grupo y con un pasamontañas como mayor aliado. Eso sí, hay que reseñar la amplia presencia policial durante la noche --tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional-- velando por la seguridad de todos los que salieron a divertirse.

Una fotografía de operarios instalando las luces. Alba Rosado

La imagen más curiosa de la noche llegó en calle Larios, cuando monstruos y operarios del montaje de la iluminación navideña de esta vía se entremezclaron. A fin de cuentas, ya es 1 de noviembre y Mariah Carey dice que ya podemos cantar All I want for xmas is you... Así que Málaga no podía ser menos.