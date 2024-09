Paco, el hombre apuñalado en Campanillas: se dedica al campo y es querido por todos sus vecinos

Era un día como cualquier otro en la urbanización Los Brillantes, en Campanillas, cuando de repente a las 14.20 horas saltaron las alarmas. Las sirenas de una ambulancia alertaron a algunos vecinos que sorprendidos se asomaron para saber qué había ocurrido. En una de las viviendas, un hombre con había, presuntamente, apuñalado a su padre y herido a su hermano, según lo que este último había comentado al Servicio de Emergencias de Andalucía 112.

Vecinos de la zona aseguran a EL ESPAÑOL de Málaga que el hombre herido se llama Paco, vive en Campanillas desde hace muchos años y durante muchos años estuvo trabajando en la construcción. En la casa donde resultó gravemente herido reside con algunos de sus hijos, ya que Paco perdió a su mujer hace algunos años y está viudo.

“Es muy buen hombre”. Son las primeras palabras que salen de la boca de cada uno de los residentes de la urbanización que no terminaban de salir del asombro que experimentaron al conocer lo ocurrido el miércoles a mediodía.

Tras dejar de trabajar en la construcción, los vecinos cuentan que Paco comenzó a dedicarse al campo y se iba cada pocos días a pasar los días allí para cuidar de un huerto que había montado. “Yo le compro todos los inviernos naranjas y tomates de su huerto”, aseguran.

Pocos fueron los que se dieron cuenta de lo ocurrido desde el primer momento porque muchos de los residentes se encontraban en el trabajo cuando tuvieron lugar los hechos. Uno de los vecinos cuenta que escuchó la ambulancia, pero no se asomó porque “al estar cerca del ambulatorio suelen escucharse y pensaba que no era nada”. No fue hasta que salió a la calle y observó que había coches de la Policía Nacional aparcados en la zona que se percató de que algo había ocurrido a escasos metros de su vivienda.

Los hechos ocurrieron ayer, miércoles 11 de septiembre, sobre las 14.20 horas. El Centro de Emergencias de Andalucía recibió una llamada donde un particular alertaba que su hermano con problemas mentales, según fuentes policiales, acababa de apuñalar en su casa a su padre de 81 años en el tórax y que tras la agresión había huido a pie. Finalmente, el supuesto autor de los hechos fue detenido por agentes de la Policía Local.

Paco, la víctima, fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Virgen de la Victoria para ser tratado quirúrgicamente en la tarde de ayer por las múltiples puñaladas que sufrió, presuntamente, a manos de su hijo.

Según la Policía Nacional, la víctima presentaba lesiones graves al haber recibido una docena de puñaladas en el tórax. Por su parte, el alertante, otro hijo de la víctima, también resultó herido en un brazo.