El dardo de El Kanka a Francisco de la Torre en su pregón: "Málaga debería ser también de los malagueños"

Ya lo dice su canción: "No jodan la marrana, que yo haré lo que me de la gana". Juan Gómez Canca, más conocido como El Kanka, ofreció a Málaga su pregón de feria en la noche de este sábado vistiendo una camisa desenfadada de estampados amarillos y blancos y el pelo algo alborotado. No había rastro de ningún traje ni camisa de manga larga. Es transparente como el agua, no busca aparentar y para nada se le han subido a la cabeza el millón de oyentes mensuales que tiene en Spotify.

Es por eso que ha hecho el pregón que quería y como quería. Recitado de memoria, totalmente en verso, como si de una canción a Málaga se tratara y, por ello, no solo quiso tratar lo bello, sino también aquello que le preocupa, como el problema de la vivienda. A fin de cuentas, hace unos años era un vecino más de la zona de Parque Mediterráneo y jugaba en un Parque del Oeste por el que cada vez cruzan más guiris.

"Aquí acogemos a todos, lo cual no quiere decir que ahora tengamos que huir de cualquier manera y modo. No soy un sabelotodo y en este tipo de empeños me siento más bien pequeño, mas según mi parecer, Málaga debería ser también de los malagueños", declaró.

El momento de la crítica al alcalde. Alba Rosado

Así, también quiso acordarse de Los Asperones, una barriada a la que tiene especial cariño, sobre todo, después de ofrecer a sus niños un concierto hace apenas unas semanas. "Quisiera que mi ciudad fuese una ciudad brillante, compasiva y tolerante, cuna de la libertad. Una ciudad sin maldad, que abra todos los balcones, que cuide de sus rincones desde la montaña al puerto y a ver si hacemos, por cierto, algo con los Asperones", recitó.

A ambos dardos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, respondió con un aplauso y una sonrisa diplomática. De hecho, al finalizar su discurso el cantante, le agradeció "el magnífico pregón", alegando no haberlo leído antes de que El Kanka se lo mostrara a Málaga.

El gesto del artista ha sido aplaudido en redes sociales por la mayoría de malagueños. Uno de ellos recalcaba que "con poesía y lírica también se lucha contra la expulsión de los vecinos". "Qué importante haber aprovechado ese marco para reivindicar", escribía otro tuitero.