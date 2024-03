La apuesta de Málaga por los hoteles de 5 estrellas sigue firme: La Térmica asoma como la pieza más codiciada

La industria hotelera de máxima categoría en Málaga capital sigue su particular expansión. Aunque con la incertidumbre aún instalada en algunos de los grandes proyectos dibujados desde hace años, caso de la Torre del Puerto, la realidad es que la capital de la Costa del Sol espera poder casi incrementar sustancialmente en dos o tres años la actual oferta de plazas de 5 estrellas.

Y ello va en consonancia con la estrategia diseñada por el Ayuntamiento de Málaga, que subraya la necesidad de impulsar establecimientos explotados por las grandes cadenas internacionales. "Creemos que con el desarrollo de todas las iniciativas que ahora están planificadas se cubriría el propósito que tenemos para albergar un turismo de calidad", explica a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Turismo, Jacobo Florido.

Hace ahora justo un año, el propio concejal enseñó el camino a seguir: "Necesitamos llegar en 5 años a las 3.000 camas de 5 estrellas para jugar en las grandes ligas". Un reto que, dado el punto de partida actual, se antoja aún lejano. Sin embargo, la pujanza de la ciudad en los últimos años, como epicentro nacional e internacional del sector inmobiliario, ha hecho que sean muchas las operaciones hoteles que hay en marcha.

No todas, bien es cierto, con el mismo grado de maduración. De acuerdo con los datos del área de Turismo, hay cuatro nuevos establecimientos que cuentan con licencia ya concedida o que están en la recta final para lograr las correspondientes autorizaciones. Su desarrollo generarán del orden de 520 nuevas habitaciones de alta categoría, que vendrán a sumarse a las 953 ya disponibles en el Vincci Posada del Patio, el Palacio Miramar, el Santa Catalina y el Only You.

Una de las operaciones más novedosas pasa por la transformación del hotel Ilunion, actual 4 estrellas con 179 habitaciones, en un 5 estrellas. Este movimiento, que está actualmente en tramitación, tiene un valor añadido dado el emplazamiento del edificio, en el estratégico entorno de San Andrés. Hay que recordar que es en esta zona de la ciudad donde se proyecta el futuro Auditorio de la Música (en los terrenos de el puerto); el edificio de oficinas promovido por Merlin Properties, y la transformación de los terrenos de El Bulto.

A este primer hotel hay que sumar dos más que ya están en obras: el Meliá que se levanta sobre el solar del antiguo Cine Andalucía (suelo comprado por una empresa vinculada a Gerard Piqué), con 128 habitaciones, y la recuperación del Palacio de la Tinta, con Grupo Hotusa, con 141. En el primero de los casos, la previsión es que los trabajos puedan estar concluidos este mismo año, si bien la apertura se prevé para 2025. En el segundo, se plantea su puesta en servicio en 2026.

El otro proyecto que cuenta incluso con licencia de obras desde hace varios años, pero que se resiste a arrancar, es el planteado en el Cortijo la Reina. La actuación, promovida por Grupo Mathiven, busca rehabilitar este establecimiento, emplazado en los Montes de Málaga, en un 5 estrellas con unas 80 habitaciones. Hay que añadir el proyecto de ampliación del Hotel Santa Catalina, que dispondrá de unas 25 habitaciones más.

En este listado de proyectos encauzados no se incluye, por el momento, el proyecto hotelero de Grupo Moraval en los terrenos donde ya se levantan las torres de 21 plantas diseñadas por Carlos Lamela para Metrovacesa y Sierra Blanca. Según explica Florido, la previsión es que el establecimiento planteado (sobre un solar comprado por Moraval al Ayuntamiento tras pagar casi 13 millones de euros), sea al menos un 4 estrellas. "Hemos mantenido conversaciones con ellos para que pueda estar enfocado al turismo de congresos", expone. Lo que no parece claro es que se pueda dar otro paso más para hacerlo 5 estrellas.

Impulso definitivo a medio plazo

Más allá del impulso que estos proyectos darán a la planta hotelera actual de la ciudad, que podría crecer aún más con algunas operaciones de cambio de categoría que hay sobre la mesa, el paso de gigante que espera la capital se dibuja a medio plazo. En esa estrategia cobran protagonismo inmuebles que están llamados a atraer a las marcas top del mercado: la Torre del Puerto, Correos y el desarrollo hotelero de La Térmica.

Este último emplazamiento, según reconocen numerosas fuentes consultadas, está generando una enorme expectación entre las grandes cadenas. Y no es para menos. La operación, que va a arrancar de manera casi inmediata con la urbanización, ha permitido al Ayuntamiento hacerse, en el marco del proyecto de reparcelación, con todo el aprovechamiento hotelero: el desarrollo hotelero, que permite un techo de 11.550 metros (a materializar en un edificio de planta baja más 14 alturas).

El impulso de esta pieza se demorará en el tiempo, dado que antes, el Consistorio, tendrá que salir al mercado para vender al mejor postor este desarrollo inmobiliario. Será a partir de ese momento cuando se puedan establecer tiempos en el calendario futuro. En cualquier caso, por dimensiones se apunta la posibilidad de un futuro hotel de máxima categoría con no menos de 250 habitaciones.

En otro escenario temporal, aunque tampoco inmediato, están la Torre del Puerto y Correos. Del primero de los proyectos, contestado desde hace años, se está pendiente de que el procedimiento llegue a la mesa del Consejo de Ministros, que es el órgano competente para levantar o no el veto que actualmente pesa sobre el uso hotelero en el puerto de la ciudad. En caso de respuesta afirmativa, el grupo inversor vinculado a la familia real de Catar que está detrás de esta operación tendrá el camino expedito para impulsar su construcción (previa tramitación de licencia y otros informes).

Por dimensiones, es el de mayor volumen de cuantos se plantean en la ciudad. El diseño elaborado por el estudio de José Seguí dibuja una torre de 27 plantas (116 metros de altura) con capacidad para 378 habitaciones (312 standard y 66 suites), así como un gran centro de convenciones con 1.100 plazas.

El emblemático edificio de Correos, situado en la Avenida de Andalucía, también está en la lista de espera. En su caso, pendiente de que quede resuelta la modificación de uso necesaria para convertir en hotelero el inmueble, actualmente calificado como equipamiento. La posición de la Gerencia de Urbanismo es favorable, quedando pendiente de activarse su tramitación. Pero a este paso indispensable se une la propuesta del promotor, un fondo de inversión israelí, de aumentar la edificabilidad, de manera que sea posible plantear un hotel 5 estrellas de al menos 200 habitaciones.

Otro proyecto 5 estrellas Gran Lujo que está también desde hace años en tramitación es el que permitirá convertir un edificio de la calle Compás de la Victoria en un establecimiento con capacidad para 43 habitaciones. Tampoco existe certeza sobre las fechas.