El futuro Astoria, centro cultural de Málaga: coste de casi 15 millones, aforo de 700 personas y 4 plantas de alto

El suelo de los antiguos cines Astoria y Victoria parece salir por fin del abandono en el que se encuentra desde hace más de una década. Y ello después de que el Ayuntamiento de Málaga haya movido ficha y activado la contratación para la redacción del anteproyecto mediante el que definir cómo será el nuevo centro cultural que se levantará sobre la parcela de la Plaza de la Merced.

A la espera de que se concreten todos los detalles del futuro equipamiento, ya se pueden avanzar ciertas particularidades del edificio. Una de ellas es que será más alto de lo que inicialmente algunos pretendieron. Para poder dar cabida a todas las necesidades expresadas por el área Málaga Procultura, el inmueble tendrá planta baja más tres alturas, llegando a la cota máxima permitida en el entorno, de 20 metros de altura.

Ello choca con la apuesta inicial de garantizar la máxima permeabilidad visual hacia la Alcazaba. No obstante, dado que la propuesta debe disponer de un estudio de detalle con el que ordenar el volumen final, que ha de ser autorizado por la Junta de Andalucía, cabe la posibilidad de que introduzcan ciertos ajustes arquitectónicos que faciliten esta conexión visual.

Tomando como referencia las dimensiones de la parcela, el volumen final podría ser de unos 5.000 metros cuadrados. Un volumen que, con los actuales precios del mercado de la construcción y las particularidades técnicas del uso futuro del inmueble, pueden elevar el valor final a unos 15 millones de euros.

Lo que queda en el aire es la respuesta a qué va a pasar definitivamente con los restos arqueológicos desenterrados en el solar y que la Junta de Andalucía obliga a conservar in situ.

Restos humanos encontrados en la parcela.

El Ayuntamiento no va a obligar a la empresa adjudicataria del anteproyecto una solución para garantizar su puesta en valor y posible visita, dada la dificultad técnica de la operación. No obstante, abre la puerta a que se puedan plantear posibilidades en caso de existir, y siempre garantizando que la cimentación del inmueble no afecta a los restos.

Y ello tiene una incidencia evidente sobre la labor arqueológica realizada años atrás. Las excavaciones sacaron a luz restos de diferentes épocas. Desde la dirección encargada de esta labor se calificó de "incuestionable" el valor histórico de la secuencia documentada, "tanto por la sucesión de fases como por su relato de la configuración de este espacio en la Edad Moderna, de la cual somos directamente herederos".

En su informe también subrayaba como principales "novedades" la documentación de una vía de comunicación en sentido norte-sur, con una necrópolis romana de época altoimperial, así como la presencia de alfares en zonas tan meridionales del arrabal de Fontanella para época hammudí, o la existencia en este mismo arrabal de una zona urbanizada en momentos nazaríes.

Se dio especial relevancia a los restos romanos localizados en los extremos norte y sur del solar, al tiempo que se señalaba que la destrucción de las viviendas nazaríes y la existencia de la gran fosa común con enterramientos siguiendo el rito cristiano "ponen de manifiesto el momento de la conquista de la ciudad por las tropas cristianas en un lugar tan señero y estratégico como el ubicado frente a la puerta de Granada, donde las fuentes documentales mencionan que se emplazaron pesadas lombardas que disparaban gruesos bolaños".

Claras necesidades de espacio

Es menester recordar que el continente final está claramente condicionado por el amplio contenido que el Ayuntamiento quiere albergar. El futuro Astoria centro cultural, que es como ha sido bautizado, será un espacio polivalente en el que el uso cultural podrá mezclarse con el de espacio de congresos.

La gran pieza central será una sala polivalente que contará con un espacio escénico situado a cota cero con un escenario que tendrá un mínimo de 20 metros de ancho (entre paredes), 11 metros de fondo, 14+4 de altura (peine), 7 metros de altura y 12 metros de ancho de boca de escenario. En este mismo nivel de planta baja estará el vestíbulo, con una taquilla y guardarropa, además de aseos que también habrá en el resto de plantas.

El espacio escénico se ha configurado para que albergue un aforo de entre 600 y 700 espectadores con un patio de butacas en formato de graderío retráctil para contar con la posibilidad de tener público en pie, sumado a anfiteatros en plantas superiores.

Este mecanismo de gradas abre la puerta a que sea usado como espacio para congresos, de modo que al plegar las gradas del patio de butacas quede una planta diáfana que, junto a la superficie del escenario, sirva como espacio para la colocación de expositores en ferias de pequeño formato. Para responder a este potencial destino, se proyectan 4 oficinas y una sala de usos múltiples (formación, reuniones, talleres, etc.) en la planta baja.

Habrá también una cabina de proyección insonorizada (en la primera planta) de 20 metros como mínimo y a una distancia de la embocadura del escenario de entre 15 y 20 metros; sala de control de luces y sonido en la tercera planta; así como camerinos individuales y colectivos con sus respectivos aseos en las plantas primera y segunda.

El espacio aspira a convertirse en el centro coreográfico de referencia de la ciudad a través de la dotación de tres salas de ensayo de distintos tamaños (una grande de aproximadamente 150 metros cuadrados y dos medianas de 60 metros y oficinas para la gestión de esta vertiente escénica del futuro espacio).

