Málaga insta a la Junta de Andalucía a recuperar el Metro en superficie al PTA

La Junta de Andalucía vuelve a recibir la reclamación de Málaga, a través de su Pleno municipal, para que recupere y afronte la prolongación del Metro en superficie hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Así al menos lo ha acordado la mayoría de concejales representados en el Ayuntamiento, que ha apoyado una moción de urgencia presentada por Ciudadanos. En la misma, se demanda al Gobierno regional a incluir la redacción del proyecto en los presupuestos de 2023, así como en el plan estratégico diseñado para 2030.

La iniciativa, defendida por la portavoz naranja, así como la concejala de Cultura, Noelia Losada, ha recibido el apoyo de 16 ediles, frente a los 15 contrarios a la misma. Estos últimos los representantes del Partido Popular y el edil no adscrito Juan Cassá.

Pese al valor simbólico del acuerdo, no parece que el mismo vaya a tener efecto alguno en los planes diseñados por la Consejería de Fomento a medio y largo plazo. Muestra de ello es que apenas recoge la posibilidad de realizar un estudio sobre este ramal en el nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), dibujado hasta el año 2030.

Este hecho ha sido resaltado por Losada en su defensa de la propuesta. "Para Cs es una decepción que se excluya la idea de llevar el Metro al PTA", ha asegurado, incidiendo en que el revés es doble, al quedar fuera de los presupuestos autonómicos para 2023 y porque "apenas se prevén unos estudios en la estrategia a 2030".

Un documento en el que sí se recoge la llegada al Civil o las futuras 2 y 3 de Sevilla. "Pero nada de la conexión con el PTA", ha remarcado la concejala de Cs, quien ha rememorado las palabras del ahora presidente andaluz, Juanma Moreno, cuando en 2018, siendo candidato a la Junta, se comprometió a llevar el ferrocarril urbano a la tecnópolis.

Incluso, Cs plantea que en las cuentas del año que viene se emplee el dinero ahora asignado al proyecto del intercambiador de transportes de la Explanada de la Estación al ramal del Metro en superficie. Justifica su reclamación en la necesidad de prever las respuestas que podría necesitar el parque en los próximos años, cuando se estima que se puedan alcanzar los 50.000 trabajadores.

Rechazo del PP

La moción ha sido rechazada por todos los concejales del PP. Sobre ello, el concejal de Movilidad, José del Río, ha afirmado: "No voy a decir no al Metro al PTA, pero sí que no es el momento".

En este punto, el representante del Ejecutivo local ha ofrecido a la proponente de la iniciativa una enmienda, finalmente, desechada, con el objeto de instar a la Junta a que haga "un nuevo análisis riguroso" para determinar si es necesario o no esta conexión. A juicio de Del Río las condiciones de la movilidad al PTA no tienen nada que ver con la de hace unos años.

La concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, ha acusado al PP de usar el Metro como "arma propagandística", haciendo promesas "incumplidas". En su crítica, ha llamado "showman" al presidente andaluz, recordando su anuncio del Metro al PTA y la inauguración meses atrás de la estación "fantasma" del Guadalmedina cuando el Metro al Centro sigue a la espera de entrar en servicio. Y Jorge Quero, del PSOE, por su parte, ha defendido que la posición adoptada por el PP confirma la falta de modelo y plan de movilidad por parte del equipo de gobierno.

