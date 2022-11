El Metro al PTA de Málaga sigue en el olvido: la Junta sólo prevé su estudio hasta el año 2030

La Junta de Andalucía acaba de dar luz verde esta misma semana al plan mediante el que dibuja las líneas estratégicas para el año 2030 en materia de infraestructuras de transporte y movilidad. Un documento que, puede afirmarse, sienta las líneas generales de acción para lo que resta de década y que viene a confirmar la escasa intención de la Administración regional por prolongar el Metro de Málaga hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

De hecho, mientras en el documento sí se hacen referencias explícitas a la llegada del suburbano al Civil o a las futuras construcciones de las líneas 2 y 3 del Metro de Sevilla o el avance en los estudios de varias prolongaciones en la red del ferrocarril urbano de Granada, no se hace mención alguna al ramal que podría alcanzar la tecnópolis.

Una infraestructura que otrora llegó a ser incluso objeto de la promesa electoral del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, y de estudios en etapas anteriores, con el PSOE al frente.

Pese a que no hay referencia alguna al proyecto al PTA, desde la Consejería de Fomento aclaran que sí formar parte de una de las líneas estratégicas recogidas en el PITMA. En concreto, en el concepto que aparece recogido como Finalización de tramos de Línea 1 y 2 de Metro de Málaga, y actuaciones adicionales. Es aquí donde, según lo indicado desde el ente dirigido por la consejera Marifrán Carazo, estaría previsto un nuevo estudio sobre el nuevo trazado.

Hay que recordar que hasta el año 2019, la actuación formaba parte del esquema de desarrollo de la Junta, que llegó a disponer de varios posibles trazados y llegó a licitar un estudio de demanda. Antes, en 2007, la Administración regional contrató incluso la redacción del proyecto.

La realidad es que nunca se avanzó más allá del plano teórico para disgusto de los responsables del PTA, que desde hace años vienen subrayando la necesidad de analizar adecuadamente la conexión del Metro con la tecnópolis, con el objeto de dar respuesta a las futuras ampliaciones de un espacio que aspira a tener 50.000 trabajadores.

Pese a este reclamo continuo, la apuesta autonómica por construir el tercer hospital en los terrenos del Civil y la demanda del Ayuntamiento para que este tramo fuese soterrado y no en superficie, como se había planificado, hizo que Fomento acabase optando por el ramal al Civil en detrimento de la llegada al PTA.

Frente a la ausencia de menciones al PTA, el PITMA sí recoge en sus propuestas otras medidas:

La línea 3 del Metro de Sevilla que unirá el norte de la ciudad con el sur, atravesando el centro a la altura de El Prado de San Sebastián y accediendo en su recorrido a los grandes centros sanitarios (Macarena, Virgen del Rocío y Valme). La longitud final será de aproximadamente 15,4 km. Con objeto de facilitar la construcción de esta importante línea de metro se ha dividido la línea en dos subtramos, uno al norte entre Pino Montano y El Prado, de 7,5 km y otro al sur, desde El Prado hasta el Hospital de Valme, de 7,8 km. Ambos tramos se diseñarán para poder entrar en servicio de forma autónoma. Construcción de la Linea 2 del Metro de Sevilla, que unirá la ciudad de este a oeste, conectando además con la Línea 3 y la estación central de Santa Justa. Ampliación de la Línea 2 del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil. Esta ampliación permitirá completar el esquema de red que configuran las líneas 1 y 2 de la red de metro. Este tramo es de vital importancia, ya que la Junta de Andalucía tiene decidido implantar nuevas dotaciones hospitalarias en el entorno del Hospital Civil y los estudios de demanda y económicos realizados determinan la conveniencia de la actuación. La nueva obra de infraestructura y urbanización tiene un trazado de 1,8 kilómetros, totalmente soterrado, y adaptándose ya al futuro tercer hospital que se levantará en la trasera del Hospital Civil. Ampliaciones del Metro de Granada, estando en estudio la prolongación Norte, que se inicia en Albolote y da acceso a Atarfe (2,7 km); la prolongación Sur, partiendo desde Armilla e incluyendo las localidades de Churriana de la Vega, Las Gabias, Alhendín y Ogíjares (10 km); y la prolongación Centro para dar servicio a la zona central del casco urbano de la capital. Tranvía de Jaén. Se realizará la puesta a punto de la infraestructura para su puesta en servicio. Finalización de tramos de Línea 1 y 2 de Metro de Málaga, y actuaciones adicionales. Medidas adicionales y mejora de la funcionalidad en Metro de Granada. Tranvía de Alcalá de Guadaíra. Conclusión de la infraestructura y puesta en servicio. Terminación conexión ferroviaria Vadollano Linares. Tercera fase, Ramal de acceso al Parque Industrial Santana. Puesta en servicio de la Línea 1 del Tren de la Bahía de Cádiz, entre Chiclana y Cádiz (se ha puesto en servicio comercial en octubre de 2022, bajo la denominación de TramBahía).

La demanda del tren litoral

En otro orden de competencias, dado que la ejecución de las líneas de Cercanías siguen dependiendo del Gobierno central, es interesante el apunte que se hace en el plan autonómico respecto a la situación que tienen estas líneas en la provincia de Málaga, constatando una reclamación histórica como es el tren litoral.

En el documento, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, los redactores apuntan la existencia de "necesidades" en las redes de Cercanías para dar servicio a equipamientos con una alta demanda de movilidad, como es el caso del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), al tiempo que se apunta a la prolongación de la línea entre Málaga y Fuengirola hasta Marbella/Estepona.

Al tiempo, habla de la existencia de líneas "muy saturadas", caso de la que conecta parte de la Costa del Sol occidental, que se ha consolidado "como la cuarta de España por número de viajeros (11,46 millones de usuarios en 2018), tan sólo superado por Madrid, Barcelona y Valencia".

Pese a ello, la actual infraestructura "presenta limitaciones que impiden un mejor servicio e incrementar su capacidad, al presentar la Línea C1 (Málaga-Fuengirola), un 52,4% en vía única".

En esta misma línea de la red de Cercanías de Málaga, la estación terminal está en Fuengirola, "dejando sin atender poblaciones de la Costa del Sol tan importantes como Marbella, Estepona o Mijas, que suman más de 300.000 habitantes, en una zona litoral que presenta además una elevada movilidad asociada al turismo".

"Marbella es la única población española de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria", se destaca en el PITMA, en el que se cuestiona que la ampliación del tren de la Costa del Sol hasta Marbella y Estepona "no ha pasado de estudios informativos iniciales que no han llegado a su terminación o tramitación de información pública y ambiental, pese al elevado potencial de captación de viajeros".

