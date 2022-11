El Pleno de Málaga "cuestiona la idoneidad" de la Torre del puerto tras el apoyo de Cs a la oposición

Las dudas generadas en torno a la Torre del puerto en el Dique de Levante han vuelto a relucir en el propio Ayuntamiento de Málaga. El Pleno acaba de aprobar una moción, presentada por el grupo municipal socialista, en la que se "cuestiona la idoneidad" del proyecto en el contexto actual de la ciudad. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y de la concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, quien en los últimos días ya había mostrado sus críticas respecto al rascacielos.

La edil liberal ha subrayado que se trata de un tema muy contestado: "(Las torres de) Martiricos no ayudan en nada a imaginar lo que puede ser el resultado". Del mismo modo, se ha referido al cambio experimentado en la ciudad en cuanto a la situación hotelera, que ahora presenta "una mayor oferta".

Sin embargo, Losada ha rechazado la posibilidad de realizar una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía, alegando que, desde Cs, no creen que haya que "molestar a la gente" llevándoles a votar.

De esta forma, la enmienda presentada por la líder del partido naranja en el Consistorio ha contado con el respaldo de todos los grupos de la oposición, dejando en minoría al equipo de Gobierno y a Juan Cassá.

Los populares, en cambio, sí han podido tumbar otros dos puntos de la moción en los que se cuestionaba el "auge especulativo" del territorio y se instaba al Ayuntamiento a paralizar los trámites urbanísticos para su ejecución. Losada se ha desmarcado del PSOE en ambos epígrafes, afirmando que la moción contiene "mucha demagogia".

También se ha referido a una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 en la que se criticaba el proceso seguido para la construcción de un edificio en el puerto de Baleares: "Me preocupa que después se quede en el esqueleto porque no se hayan seguido los trámites correctos por parte del Puerto. No veo mal reflexionar".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha afirmado que la Torre del puerto "ha ido perdiendo apoyos" porque no gusta a la "inmensa mayoría" de la población: "Es un símbolo que refleja la pérdida del modelo de ciudad de Francisco de la Torre".

Así, se ha referido a la destrucción de enclaves patrimoniales como Villa Maya o La Mundial: "Esa no es nuestra Málaga", ha enfatizado, recordando las palabras del periodista Guillermo Busutil que había intervenido previamente.

Desde el PP han recordado que fue el Partido Socialista quien, en 2015, durante un consejo de administración de la autoridad portuaria con Paulino Plata a la cabeza, afirmó su "apoyo incondicional" a la torre: "Nada ha cambiado. Estamos en un proceso de modificación de elementos del plan especial", ha enfatizado el edil de Urbanismo, Raúl López.

