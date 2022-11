El líder del PSOE en Málaga 'desafía' al Gobierno con la Torre del puerto

Apenas unas horas después de que el ministro de Cultura, Miguel Iceta, haya dejado claro que su departamento "no va a prohibir" la construcción de la Torre del puerto de Málaga, el actual secretario general del PSOE en la provincia y portavoz socialista en la Casona del Parque, Daniel Pérez, recoge el guante.

Y lo hace para, lejos de asumir los argumentos aportados por el Gobierno central, mantener su negativa a que siga adelante esta operación urbanística. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Pérez ha confirmado su ‘desafío’ a la posición gubernamental. "Seamos claros, si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante. Será el Ayuntamiento de #Málaga a través de los cauces urbanísticos quien detenga esta barbaridad. Mi modelo de ciudad no es el de especulación urbanística, sino de la sostenibilidad”, ha expresado.

Un primer mensaje al que ha sumado otro: 2Además, pude almorzar con el ministro @miqueliceta quien quedó claramente convencido de que esta Torre no es la solución para la ciudad. Agradezco personalmente su compromiso con la ciudad y de estudio inversión en nuestra catedral".

La contestación de Pérez se produce después de que Iceta, en un encuentro organizado por la cadena SER, fuese claro respecto a la decisión de Cultura sobre el proyecto impulsado por un grupo de inversión de Catar. "Cultura no va a prohibir la Torre", ha confirmado.

Tras defender el trabajo realizado por los técnicos del ministerio, ha pedido en este tema "huir de arbitrariedades y gustos personales".

Un pronunciamiento que no sólo se sustancia en el archivo meses atrás del expediente por posible expolio sobre el patrimonio histórico de la ciudad, sino en el aún visto procedimiento para declarar La Farola como Bien de Interés Cultural (BIC). A su juicio, el faro, convertido en elemento esencial del paisaje de la ciudad, debe ser protegido, “pero no puede hipotecar todo un puerto ni una ciudad". "Hemos de ser muy conscientes de que las ciudades evolucionan", ha añadido.

Paradójicamente, el propio ministro de Cultura ha retuiteado luego la publicación de Pérez. Y tras haber mantenido un almuerzo con el líder provincial de los socialistas, ha tratado de rebajar el tono empleado esta mañana.

Si bien desde el punto de vista patrimonial mantiene que no existe "expolio", ha hablado de la necesidad de que Málaga "encuentre su camino" desde el punto de vista del desarrollo de la urbe. "Hablando con el portavoz socialista me ha explicado qué modelo quiere para la ciudad; he conocido su proyecto y me ha parecido solvente", ha agregado.

