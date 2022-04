Málaga quiere controlar el Soho y la Alameda con videovigilancia antes de verano

Con algo de retraso respecto al calendario inicial, el Ayuntamiento de Málaga ya marca la fecha final para tener listo y operativo el sistema de videovigilancia mediante el que controlar el barrio del Soho y parte de la Alameda Principal. La previsión es que todo el dispositivo esté activo antes de verano.

Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo. La llegada de este mecanismo de vigilancia dará respuesta a una histórica demanda por parte de los residentes de esta zona, prolongación natural del Centro histórico y epicentro en los últimos años de una gran actividad empresarial y económica.

El suministro y colocación de las cámaras, así como del resto de instrumental necesario, fue adjudicado por el Consistorio a principios del pasado mes de noviembre. Un paso que se dio casi dos años y medio después de que se diese luz verde al proyecto.

En total son quince las cámaras que van a ser colocadas. La mayor parte de ellas en el Soho. Los puntos seleccionados son: C/ Tomás Heredia-C/ Duquesa de Parcent; C/ Tomás Heredia-C/ Vendeja; C/ Somera-C/ Duquesa de Parcent; C/ Trinidad Grund-C/ San Lorenzo; C/ Córdoba-C/ Barroso, y C/ Córdoba-C/ Vendeja. Pero a éstas hay que sumar tres más en Alameda Principal, 47; C/ Atarazanas-C/ Torregorda; y Avda. Comandante Benítez.

La tarea fue contratada a las empresas Elecnor, S. A., por 27.144,96 euros (IVA incluido) y a Load Sistemas de Seguridad, S. L., por 26.603,43 euros. En ambos casos el plazo manejado era de 45 días.

Sin embargo, tal y como explican los responsables de Seguridad, este calendario se ha ampliado de manera clara por los problemas surgidos, principalmente, en la esquina de la Alameda con la calle Torregorda, uno de los emplazamientos elegidos. "La empresa que se encarga de la fibra y el cableado se ha encontrado con un andamiaje en un edificio de la zona y es un asunto que se está resolviendo", han indicado desde el departamento municipal.

Pendientes de este detalle, es de valorar que el proyecto no se ha visto afectado por la crisis de suministros que desde hace meses viene golpeando a la mayor parte de las actividades económicas del país. "Las cámaras las tenemos en la jefatura, en el almacén", destaca Barrionuevo.

A este primer detalle, se suma que la instalación de esta parte del sistema de videovigilancia de la ciudad irá conectada a la red de fibra óptica que se liga al segundo anillo de cámaras que se va a colocar en el casco antiguo, incluyendo la calle Carretería, la Plaza de la Merced, la calle Álamos, la Plaza de la Aduana, la Plaza de la Marina, la calle Císter, la calle Nueva y la Plaza de los Mártires, entre otras.

"La idea es que en unas dos semanas podamos tener conexión de fibra en la parte del Soho e iniciar la instalación de las cámaras del segundo anillo", añaden desde Seguridad. Esto va a implicar que en apenas dos meses el dispositivo de seguridad con el que cuenta la ciudad pase a contar con casi 35 cámaras nuevas, a sumar a las que ya vienen funcionando desde hace años.

El siguiente paso, vigilar los monumentos

El área de Seguridad tiene previsto activar en poco tiempo el proyecto para vigilar con cámaras una serie de monumentos históricos de la ciudad. Aunque el concejal de Seguridad asegura que ya se conoce la selección de los inmuebles a controlar, aplaza el detalle de los mismos al momento en que quede allanado el camino de la actuación.

La principal dificultad con la que se encuentra el Ayuntamiento es determinar las acciones precisas para llevar la fibra óptica a los emplazamientos. No obstante, se da por segura la inclusión en este listado de Gibralfaro y la Alcazaba, así como la fuente de Berrocal, en la zona de El Limonar. En la selección final, la Policía Local suele tomar en consideración los datos de vandalismo registrados.

La apuesta por utilizar la videovigilancia para mejorar las condiciones de seguridad de bienes culturales de la ciudad viene siendo marcada por el alcalde, Francisco de la Torre, desde hace meses. "Si a mí me dijesen que hiciese la propuesta la pondría en todos los edificios que son Bien de Interés Cultural (BIC)", ha llegado a afirmar el regidor.

