La videovigilancia, cada vez más cerca del Soho y la Alameda, en Málaga

Si se cumplen las previsiones es más que posible que a principios del año que viene los vecinos del barrio del Soho y de la Alameda Principal, en Málaga capital, vean cumplida una de sus históricas demandas: tener la videovigilancia instalada y funcionando.

Con ese objetivo, el Ayuntamiento acaba de adjudicar los trabajos necesarios para la instalación de la infraestructura necesaria para mejorar las condiciones de seguridad en estos dos puntos del Centro. Un paso definitivo que se da casi dos años y medio después de que se diese luz verde al proyecto.

Un movimiento tardío pero con el que se busca dar respuesta a una de las mayores reclamaciones de los residentes y comerciantes de este espacio anejo al Centro histórico, cuya transformación y desarrollo es evidente en la última década.

En total van a ser quince las cámaras que sean colocadas. La mayor parte de ellas en el Soho en estos puntos: C/ Tomás Heredia-C/ Duquesa de Parcent; C/ Tomás Heredia-C/ Vendeja; C/ Somera-C/ Duquesa de Parcent; C/ Trinidad Grund-C/ San Lorenzo; C/ Córdoba-C/ Barroso, y C/ Córdoba-C/ Vendeja. A éstas hay que sumar tres más en Alameda Principal, 47; C/ Atarazanas-C/ Torregorda; y Avda. Comandante Benítez.

Los encargos finales recaen sobre las empresas Elecnor, S.A., por 27.144,96 euros (IVA incluido) y a Load Sistemas de Seguridad, S. L., por 26.603,43 euros. En ambos casos con un plazo de materialización de 45 días.

Esta iniciativa forma parte del plan diseñado por el equipo de gobierno para ir extendiendo a lo largo de todo el Centro histórico estos dispositivos. De hecho, entre las fases contempladas se incluye el control de zonas como la calle Carretería, la Plaza de la Meced, la calle Álamos, la Plaza de la Aduana, la Plaza de la Marina, calle Císter, calle Nueva y la Plaza de los Mártires, entre otras.

El propio concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, destaca en un informe justificativo la necesidad de avanzar en este camino. En el mismo, recuerda que ya en 2014, en el casco antiguo, se instaló en un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para la vigilancia y prevención de actos delictivos. "Ha resultado ser un éxito al esclarecerse numerosos hechos delictivos y está influyendo notablemente de forma positiva en la seguridad del Centro", valoraba.

