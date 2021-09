La videovigilancia llega al Soho y a la Alameda de Málaga

La videovigilancia llega al barrio del Soho y a la Alameda Principal. O lo hará en los próximos meses. Dos años y medio después de que el Ayuntamiento de Málaga diese luz verde al proyecto para instalar este sistema de control en el ensanche de la Alameda, el área de Seguridad activa el concurso para contratar los dispositivos, su colocación y puesta en funcionamiento.

Un movimiento tardío pero con el que se busca dar respuesta a una de las mayores reclamaciones de los residentes y comerciantes de este espacio anejo al Centro histórico, cuya transformación y desarrollo es evidente en la última década.

Pero no sólo, por cuanto también se pretende colocar dos cámaras en los laterales norte y sur de la Alameda, objeto de una importante regeneración años atrás. De hecho, se trata de dos espacios de un importante tránsito peatonal.

Atendiendo a los detalles técnicos recogidos en el pliego de condiciones que rige este concurso, serán quince las cámaras a instalar. Tres de ellas tipo Domo PTZ 4 K, que serán colocadas en Alameda Principal, 47; C/ Atarazanas-C/ Torregorda; y Avda. Comandante Benítez, respectivamente.

Instalación de cámaras en la Alameda Principal de Málaga.

Al tiempo, se habla de otras doce cámaras fijas 4K, que quedarán instaladas en: C/ Tomás Heredia-C/ Duquesa de Parcent; C/ Tomás Heredia-C/ Vendeja; C/ Somera-C/ Duquesa de Parcent; C/ Trinidad Grund-C/ San Lorenzo; C/ Córdoba-C/ Barroso, y C/ Córdoba-C/ Vendeja.

El presupuesto inicial previsto es de unos 60.000 euros (incluyendo el IVA), mientras que se dispone un plazo para el desarrollo del servicio de 45 días como máximo. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 1 de octubre para presentar sus propuestas.

Este paso adelante forma parte del plan diseñado por el equipo de gobierno para ir extendiendo a lo largo de todo el Centro histórico estos dispositivos. De hecho, entre las fases contempladas se incluye el control de zonas como la calle Carretería, la Plaza de la Meced, la calle Álamos, la Plaza de la Aduana, la Plaza de la Marina, calle Císter, calle Nueva y la Plaza de los Mártires, entre otras.

Sigue los temas que te interesan