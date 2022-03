Así es el nuevo edificio de oficinas de Insur en Málaga, junto a las torres de 30 plantas de Martiricos

La empresa sevillana Grupo Insur ya avanza en la construcción del nuevo edificio de oficinas que levantará en los próximos años junto a las torres de 30 plantas que AQ Acentor construye en los terrenos de Martiricos.

Así lo acaba de anunciar la promotora después de que la semana pasada le comprase en pública subasta al Ayuntamiento de Málaga su parte del aprovechamiento en el sector. En concreto, ha desembolsado 5,1 millones de euros (sin IVA) por el 57% de la parcela; el 43% restante ya se lo había adquirido a la propietaria original, Espacio Medina.

De acuerdo con los datos facilitados este jueves por la empresa, el inmueble va a estar dotado con estrictos estándares de calidad y sostenibilidad. El inmueble será digitalmente capaz de satisfacer la demanda tecnológica de los inquilinos y contará con la certificación 'Wired Score', que mide la conectividad y calidad digital de los edificios.

Para dar forma a esta construcción, Insur anuncia una inversión completa de 33,7 millones de euros. De ellos, 8,6 millones se han destinado a la adquisición del suelo. La superficie edificada será de 10.900 metros cuadrados para oficinas, espacios modulares y un aparcamiento subterráneo con 328 plazas y puntos de recarga eléctrica.

Según han informado desde la compañía, las obras comenzarán previsiblemente en 2023 y generará más de 300 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Energéticamente eficiente y saludable, ya que su diseño constructivo y ejecución aspiran a obtener los certificados Breeam Very Well y Well Oro, el edificio dispondrá de amplias terrazas en todas sus plantas con vistas al centro de la ciudad y al entorno natural que ofrece la zona, como el nuevo Parque de Martiricos o los cinco kilómetros que compondrán el remodelado cauce fluvial del Guadalmedina.

Con esta operación, Grupo Insur continúa con su apuesta por Málaga, ciudad en la que en breve darán comienzo las obras de Ágora, un singular edificio de oficinas ubicado en los terrenos de Tabacalera, en pleno Paseo Marítimo de Poniente, que dará cabida a 750 trabajadores.

Diseño del edificio Ágora, junto a Tabacalera.

La compañía espera así dar respuesta a la alta demanda de espacios de calidad y nuevos modelos de oficina que la ciudad está experimentando en los últimos años, provocada por el creciente interés de empresas multinacionales y tecnológicas. A juicio de los responsables de la firma, Málaga está llamada a ser un referente nacional y europeo.

A la apuesta en el mercado de oficinas, se suma su recorrido en el sector residencial, donde cabe resaltar el emblemático proyecto residencial que ejecutó en pleno Centro Histórico de la ciudad, en Plaza del Teatro, o en diferentes zonas prime de la Costa del Sol, con proyectos de gran envergadura en Marbella o Estepona.

Grupo Insur es una compañía de gestión integral inmobiliaria con más de 75 años de experiencia que cotiza en Bolsa desde 1984. La compañía fundamenta su negocio en la creación de valor mediante la gestión integral inmobiliaria desarrollando su actividad a través de la promoción, la construcción y la gestión patrimonial.

La compañía cerró el ejercicio 2021 con récord de preventas, con un total de 580 unidades que le han reportado 174,6 millones de euros, y la transformación de sus activos patrimoniales tras realizar una inversión de 8,5 millones de euros en la reforma y adecuación de los mismos. El Ebitda de 2021 se situó en los 26,2 millones de euros, un 32,9% superior al del ejercicio anterior.

