Ciudadanos responde al pacto de De la Torre con Cassá en Málaga: "Es puro humo"

Contundente reacción del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga tras la firma del acuerdo de estabilidad alcanzado por su exportavoz municipal, actual concejal no adscrito, Juan Cassá, y el alcalde, Francisco de la Torre. De "puro humo" ha calificado Noelia Losada, portavoz naranja en la Casona del Parque, el pacto rubricado este martes.

"Es puro humo porque el concejal tránsfuga ha demostrado que no le influye el interés general de Málaga y porque su firma no vale nada", ha sentenciado, agregando: "Si fuese valiosa habría dejado de ser concejal, tal y como se comprometió firmando una carta ética; lo que firma no tiene ninguna validez".

Losada alude con esta afirmación a la negativa de Cassá a entregar el acta de concejal en el momento en que tomó la determinación de abandonar la militancia de Ciudadanos. Y ello pese a que cuando se presentó a las elecciones municipales asumió el compromiso de hacerlo en el supuesto de abandonar la formación.

La respuesta de la también concejala de Cultura ha puesto de manifiesto la negativa de Cs a aceptar cualquier intervención de Cassá dentro del equipo de gobierno. "Si un tránsfuga entrase en el gobierno lo abandonaremos", ha dicho, calificando de "intocable" el pacto de cogobierno firmado con el PP al inicio del mandato. "Saben que jamás vamos a cogobernar con un tránsfuga, nuestro sentido de la ética y la política nos lo impide", ha añadido.

De hecho, al ser preguntada por la disposición de Cassá a formar parte del Ejecutivo local, Losada ha recordado que pudo haberlo hecho al inicio del mandato y renunció a ello. "No voy a entrar en sus motivaciones porque no las considero serias y rigurosas", se ha reafirmado.

Ha eludido cualquier vinculación con el acuerdo Cassá-De la Torre, incluso en el sentido de informar directamente a Cassá de los asuntos de su departamento. “Yo no voy a informar a Cassá; le doy información a todos los concejales que me la solicitan, si Cassá lo hace se la daré igual que se la doy al PSOE y a Adelante”, ha precisado. Y ha cerrado la puerta a la posibilidad de que haya reuniones a tres bandas con De la Torre y Cassá.

