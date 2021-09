El Cervantes de Málaga devolverá los gastos de gestión de varias obras tras la lluvia de quejas

Este martes, EL ESPAÑOL de Málaga ha contado el caso de Susana Calleja. La espectadora malagueña había tenido que pagar dos veces los gastos de gestión de sus entradas para el concierto de El Kanka en el Teatro Cervantes. El espacio canceló cinco de sus espectáculos al cambiar de aforo al 100% la semana pasada para volver a poner a la venta estas localidades.

La medida del auditorio supuso el reembolso inmediato del importe de los tickets, pero no de los gastos de gestión, que volvieron a aplicarse una vez la usuaria volvió a comprar las entradas. "Me parece un robo. Han sido ellos quienes han cancelado el concierto porque quieren ampliar aforo, no yo", denunció la vecina, natural de Málaga, a este medio.

El Cervantes ha dado marcha atrás tras la lluvia de quejas y ha llegado a un acuerdo con Uniticket en esta ocasión para favorecer la asistencia del mayor número de personas a sus obras. "De forma extraordinaria, se devolverán los gastos de gestión de la segunda compra a aquellos que adquieran o hayan adquirido nuevas entradas para los espectáculos que se han vuelto a poner a la venta por ampliación del aforo", ha anunciado el teatro en sus redes sociales.

Se trata del concierto Flamenco Sinfónico el 28 de septiembre; Aires de mujer al día siguiente; el espectáculo cómico de Faemino y Cansado el 2 de octubre; y el concierto de El Kanka 24 horas después. Los usuarios afectados gozarán de un periodo de compra preferente hasta hoy a las 23:59. Los demás interesados en adquirir una localidad deberán esperar a mañana miércoles.

También se devolverán los gastos de gestión de la segunda compra del concierto del cantautor Víctor Manuel (directo del pasado domingo 19 de septiembre). "La devolución será automática, en la misma tarjeta en la que se hizo el pago", precisa el auditorio en su cuenta de Twitter y Facebook. Muchos afectados

