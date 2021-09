Quejas por el cobro doble de los gastos de gestión en espectáculos del Teatro Cervantes: "Es un robo"

Susana Calleja compró seis entradas para el concierto de El Kanka en el Teatro Cervantes el pasado 30 de julio. La espectadora, afincada en Campanillas, pagó 36 euros por cada ticket y 11,1 por los gastos de gestión. En total, la broma le salió por 227,10 euros. Al día siguiente, el cantante malagueño colgó el cartel de 'no hay entradas' con su gira Payaso - El Rescate. Hasta aquí todo bien.

La Junta anunció la semana pasada la vuelta a los aforos al 100% en cines, teatros y auditorios. El espacio decidió entonces cancelar las entradas ya adquiridas para cinco de sus espectáculos con el objetivo de "hacer posible dicha ampliación del aforo prepandemia". Se trató del concierto de Víctor Manuel del pasado domingo; las dos obras de la Bienal; la función de Faemino y Cansado; y la actuación de El Kanka.

El importe de las entradas se devolvió de inmediato a sus compradores, que han gozado estos días de un periodo de compra preferente. Sin embargo, a Susana, como a los demás clientes afectados, no se les ha devuelto la cuantía de los gastos de gestión. De hecho, han tenido tenido que pagar otra vez 11,1 euros por este servicio cuando han comprado de nuevo las localidades para el directo.

Lo ocurrido ha levantado ampollas entre clientes fieles como Susana, que exigen la devolución del coste primero de gestión al no haber disfrutado del espectáculo. "Me parece un robo. Han sido ellos quienes han cancelado el concierto porque quieren ampliar aforo, no yo", señala Calleja en una conversación con EL ESPAÑOL de Málaga donde pide que el Cervantes se haga responsable.

"Ellos dicen que no se hacen responsable porque es una gestión que hace Uniticket. Ellos no me pueden ayudar. Ellos son clientes de Unicaja. No me pueden cobrar dos veces lo mismo sin yo haber ido al concierto ni haberlo aplazado", critica la usuaria malagueña, que se pregunta quién le devolverá esos 11,80 euros ahora (casi 22 euros si se suman los nuevos gastos de gestión).

"Con ese dinero me da para una entrada en el gallinero. Si me cobran 1,80 no lo peleo, pero son casi 12 euros. Encima que soy cliente fiel y vuelvo a comprar la entrada", se lamenta. Susana entiende que quieran tener el aforo completo y darle la oportunidad a más gente de ir, pero como asidua al Cervantes pide que cuiden a sus espectadores y "sean ellos quienes aprieten a Uniticket".

"Ya que han decidido cancelar el directo para aumentar el aforo, que hablen con la empresa encargada de cobrar los gastos de gestión y nos devuelven el importe, ya que se trata de una gestión que no he disfrutado porque no he ido todavía al concierto", reprocha la espectadora, que pedirá la hoja de reclamaciones el próximo 3 de noviembre cuando vaya a ver al Kanka en directo.

"El espacio municipal malagueño es consciente de que la oferta de entradas para estos espectáculos era muy inferior a la demanda, por lo que esta medida permitirá atender a la mayor cantidad posible del público, siempre respetando la normativa y los protocolos sanitarios vigentes en materia de prevención de la Covid-19", expresaron desde el Teatro Cervantes en un comunicado la semana pasada.

Desde el espacio cultural, alegan que "los clientes cuando adquieren la entrada a través del servicio, aceptan las condiciones y en ellas queda claro que los gastos de gestión no se devuelven" sea cual sea el motivo de cancelación del espectáculo. "Se trata de comisiones que cobra Uniticket por prestar un servicio. En ningún caso se devuelven las comisiones", aclaran.

Calleja, natural de Málaga, va a menudo a los espectáculos del Teatro Cervantes, la Térmica y otros espacios culturales de la ciudad. "Me gasto el dinero que haga falta en materia cultural", se sincera. Otra cosa es que el cobro doble de los gastos de gestión le parezca "injusto y abusivo". En el caso de los conciertos del 35 Festival Internacional de Jazz (del 4 al 10 del próximo noviembre) se ha podido ampliar el cupo de entradas a la venta y las ya vendidas han seguido siendo válidas.

A la espectadora instalada en Campanillas le resulta un engorro, además de un gasto económico, desplazarse al Cervantes cada vez que quiere comprar entradas para un espectáculo celebrado allí. "Con el tema de la pandemia se ha potenciado la venta online y es abusivo lo de los gastos de gestión", critica duramente.

