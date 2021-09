Cierran la cuenta en Twitter del empresario "antirrojos" de Marbella por sus insultos a Luis Tosar

José Eugenio Arias Camisón, el hostelero antirrojos que volvió este verano al candelero, sigue dando de qué hablar. Hace años se enfrentó a la Ley antitabaco de Zapatero y ahora afirmaba que "la gente no quiere trabajar porque prefiere la paguita". Descubrió Twitter hace unos meses y ha acabado viniéndose demasiado arriba.

Si en sus vídeos hablaba con total naturalidad perorando sobre política y lanzando mensajes a la izquierda: "Iros a la mierda todos. Rojos de mierda". Ahora se le ha ido el personaje de las manos. En un vídeo a raíz de una entrevista en Vox Populi al actor gallego Luis Tosar, Twitter le ha suspendido la cuenta por incumplir las condiciones de uso.

El titular de la entrevista a Tosar afirmaba que, de haber nacido en Euskadi, podría haber acabado en ETA, algo que fue suficiente para prender la corta mecha del empresario. Camisón hablaba del actor como un "fracasado" e insistía en la crítica al Gobierno "socialcomunista".

Cuenta del empresario suspendida.

Entre las respuestas al tuit -eliminado por Twitter- los usuarios coinciden en que ha tomado la parte por el todo y no ha leído más allá del titular. El vídeo que ha supuesto la suspensión de la cuenta era, como los anteriores, un primer plano en el que Camisón se despachaba a gusto contra Tosar.

Contradicciones con Vox

El empresario, que conversó en varias ocasiones con EL ESPAÑOL durante el pasado verano, confirmó a este medio que él no cree en la política y que jamás se afiliaría a un partido. Aunque se consideraba entonces simpatizante de Vox, confirmó hasta en dos ocasiones que no tenía ninguna relación oficial con ninguna formación.

Sin embargo, días después de que este periódico publicara una información sobre la desorganización en Vox Málaga, José Eugenio Arias Camisón publicaba un vídeo en el que leía palabra por palabra una carta. A diferencia de su habitual desparpajo ante la cámara, el dueño del asador hablaba con más lentitud al tener que ceñirse a un guion.

A principios del mes de agosto, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, afirmaba que había hablado por teléfono con Santi Abascal en los siguientes términos: "Yo estaba fuera, pero hablé con él por teléfono. Le dije que Vox aquí es un desastre, que el desarrollo territorial del partido está fatal. Todo el mundo quiere un sillón y por eso se están partiendo de leches".

A la pregunta de este medio sobre si se presentaría por Vox si se lo piden, afirmó tajantemente: "No, jamás formaré parte de ningún partido político. Nunca he estado afiliado y nunca lo estaré", remata. Aunque, eso sí, "Vox es el partido con el que más me puedo identificar, los del PP me parecen unos maricomplejines, sobre todo Casado. Otra cosa sería que estuviera Ayuso".

En ese vídeo, publicado el 28 de agosto, el empresario hablaba de su afiliación al partido de Abascal, con quien ha tenido una relación especialmente fluida este verano. Abascal y Camisón han compartido fotos fumando puros y de copas en la terraza del dueño del asador Guadalmina. En definitiva, Eugenio Camisón afirmó no estar afiliado en una conversación con este medio, pero semanas después dijo lo contrario para apoyar a Vox.

Sigue los temas que te interesan