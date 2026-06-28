Fuengirola acelera uno de sus grandes suelos residenciales: un nuevo barrio de 300 viviendas en Cerro del Agua

Las claves

Las claves Generado con IA Fuengirola avanza el desarrollo del sector residencial Cerro del Agua con la aprobación inicial del Estudio de Detalle. El nuevo barrio prevé hasta 300 viviendas, de las cuales 111 serán de protección oficial (VPO) y el resto de vivienda libre. La ordenación se adapta a condicionantes como servidumbres ferroviarias, zonas hidráulicas y la topografía, distribuyendo las edificaciones en distintas parcelas. El proyecto incluye también una parcela para equipamiento social y áreas comerciales, consolidando un desarrollo residencial mixto en la zona.

El futuro desarrollo residencial del sector SUNC-13 Cerro del Agua, en Fuengirola, ha dado un nuevo paso administrativo tras la aprobación inicial del Estudio de Detalle, un documento clave que permitirá definir la ordenación de volúmenes y la implantación de la edificación en este ámbito urbanístico.

El expediente, promovido por AGP Real Estate 6, S.L., ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local el 15 de junio de 2026 y, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, queda ahora sometido a información pública durante 20 días, periodo en el que podrán presentarse alegaciones.

El Estudio de Detalle fija un máximo de 300 viviendas en el sector, de las que 111 tendrán la condición de vivienda protegida (VPO). El resto se destinará a vivienda libre dentro del mismo ámbito de ordenación.

La distribución prevista se reparte entre varias parcelas del sector, destacando la parcela 2 con 169 viviendas, la 3A con 81, la 3B con 30 y la 4 con 20 unidades. Las viviendas protegidas se concentrarán principalmente en las parcelas 3A y 3B.

Este documento no altera la edificabilidad ni los usos del suelo fijados en el planeamiento general, sino que se limita a ajustar la ordenación de volúmenes, un paso técnico necesario para hacer viable el desarrollo del sector.

Un planeamiento condicionado

El ámbito de Cerro del Agua presenta importantes condicionantes físicos y urbanísticos. La ordenación debe adaptarse a servidumbres ferroviarias, zonas de policía hidráulica y a la propia topografía del terreno, lo que ha obligado a diseñar distintas plataformas de implantación para las futuras edificaciones.

El objetivo del Estudio de Detalle es precisamente permitir que el desarrollo se adapte a estas limitaciones sin modificar las determinaciones estructurales del planeamiento municipal.

La propuesta contempla tipologías edificatorias variadas según las parcelas. Las principales áreas residenciales se sitúan en bloques de hasta planta baja más cinco alturas, mientras que la parcela comercial CO mantiene una edificabilidad de 2.300 metros cuadrados con una altura máxima de PB+1.

Además, el ámbito incluye una parcela destinada a equipamiento social (ES-43), reforzando el carácter mixto del desarrollo con usos complementarios a la vivienda.

La tramitación de este Estudio de Detalle supone un avance en la concreción de uno de los ámbitos residenciales aún pendientes de desarrollo en el municipio.